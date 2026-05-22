Los 10 mejores restaurantes de Santiago según la Guía Macarfi: platos de autor y los mejores callos del mundo

En cuestión de comida, cada persona suele tener sus preferencias. Pero, de vez en cuando, la excelencia de un restaurante acaba alineando los gustos y reuniendo alrededor de sus fogones a una legión de fans que llenan el comedor cada fin de semana.

Eso es lo que ocurre en algunos de los mejores sitios de comida de Santiago, que la Guía Macarfi ha reconocido entre toda la oferta culinaria de la ciudad. A partir de la experiencia de más de 2.000 expertos gastronómicos, la entidad ha elaborado un ranking con los diez mejores restaurantes de Compostela, a los que los picheleiros y los turistas pueden acudir con una expectativa clara: que el menú estará a la altura y que tendrá grandes platos, como los mejores callos del mundo o un salmonete para hacer viajar al paladar.

1. Casa Marcelo, "una experiencia religiosa"

Ubicado junto a la Catedral de Santiago se encuentra uno de los rincones más afamados de la urbe. Se trata de Casa Marcelo, un restaurante que nació como una auténtica concatenación de casualidades, desde la inscripción -por error- de Marcelo Tejedor en la escuela de cocina hasta el día que se topó con su futuro local en la calle Hortas y tapó el anuncio del alquiler para que nadie se le adelantara.

La cigala atlántica de Casa Marcelo. / Casa Marcelo

Allí, en el número 1, ha montado lo que, según Macarfi, es el mejor restaurante de Santiago, reconocido con un Sol Repsol y una estrella Michelin -una guía que lo define como "una experiencia religiosa"-. Con una única carta en la que el público elige entre cuatro u ocho platos, el cocinero se ha ganado la fama de ser el que inventó el menú degustación, en el que mezcla elaboraciones gallegas con sabores de otras partes del mundo.

Algunas de las recetas más alabadas que han salido de sus fogones son la clementina Vermout, el salmonete, el steak tartar, la cigala atlántica y su versión de la tarta de Santiago. Todas se preparan a la vista, en una cocina abierta que, dice la guía, "invita a interactuar con los chefs", cuyas creaciones se sirven en tres espacios: una mesa corrida, una barra y una bonita terraza con árboles.

Dirección : Rúa Hortas, 1.

: Rúa Hortas, 1. Tipo de comida : fusión gallega e internacional.

: fusión gallega e internacional. Precio medio (sin bebida): 125 euros.

2. Simpar, los mejores callos del mundo

Siguiendo muy de cerca a Casa Marcelo en el ranking se encuentra Simpar, un restaurante cuya cocina, como indica el nombre, no puede compararse.

Al menos así lo afirma la Guía Macarfi, que destaca dos de los platos estrella de su carta: los callos, reconocidos como los mejores del mundo en San Sebastián Gastronomika, y su croqueta de jamón, premiada como la mejor de España en 2025.

Áxel Smyth, en su restaurante de Santiago junto a una estantería que muestra varios reconocimientos culinarios. / Jesús Prieto

Dicen quienes la prueban que el plato "debería tener su propio monumento en la Plaza del Obradoiro", justo al lado de donde se alza el propio restaurante. Al frente está Áxel Smyth, que se ha ganado una estrella Michelin y un Sol Repsol junto a su compañera Claudia Merchán gracias a "estudiar la tradición, darle una vuelta y aplicarle nuevas técnicas" con las que sorprender al público.

Dirección : Rúa do Vilar, 47.

: Rúa do Vilar, 47. Tipo de comida : creativa, con menú degustación o carta para elegir.

: creativa, con menú degustación o carta para elegir. Precio medio (sin bebida): 100 euros.

3. Anaco, un oasis de paz con precios equilibrados

Si uno busca un sitio donde comer bien en Santiago que sea más asequible, Anaco -dirigido por Víctor Lobejón- es una opción a considerar. Se trata de un restaurante reconocido como Bib Gourmand por la Guía Michelin y con el bronce en este top 10 de mejores restaurantes de Compostela por la Guía Macarfi.

En él, el comensal vive una experiencia íntima, rodeado de paredes de piedra en pleno casco histórico. Tan solo hay ocho mesas, por lo que conviene reservar con antelación para no perderse la velada, en la que los clientes pueden escoger los platos que deseen de la carta del día o "dejarse llevar" con un menú degustación -#amesaposta, de 55 euros- dominado por la cocina gallega.

Dirección : Costa de San Domingos, 2.

: Costa de San Domingos, 2. Tipo de comida : gallega.

: gallega. Precio medio (sin bebida): 40 euros.

4. Gaio Restaurante, cocina fusión sin pretensiones

En Gaio Restaurante encontramos de nuevo una cocina abierta, en la que el público puede ver trabajar a Andrés Medina y a su equipo para ofrecer un viaje culinario que pasa por Galicia, Asia y Perú. De allí precisamente es de donde procede el chef, que trabaja con maestría los pescados y unos postres que los clientes definen como "divertidos", como la chicha morada o el flan de leche de oveja.

En el local, destaca el tiradito de corvina, el xurel, las gambas de Huelva y la tosta de millo y toro. Y también el ambiente sin pretensiones, porque en Gaio todos son bienvenidos. Como dice el público: "Puedes ir cualquier día".

Dirección : Rúa Poza de Bar, 2.

: Rúa Poza de Bar, 2. Tipo de comida : fusión gallega con toques peruanos y asiáticos.

: fusión gallega con toques peruanos y asiáticos. Precio medio (sin bebida): 50 euros.

5. A Viaxe - Cociña de Matices, Perú en el plato

Llegamos a la quinta posición de la lista sin salir de los sabores andinos. Y es que en ella está A Viaxe, que ha conquistado a los gastrónomos de Macarfi con su propuesta gallego-peruana.

Los sabores de ambos sitios conforman la cocina de Tomás Rubio que no se limita, sin embargo, a estos dos puntos del mapa. Y es que sus dos menús recorren el globo con 7 o 9 destinos, que van desde Francia hasta Andalucía, Venezuela o el Sudeste Asiático.

Los platos van cambiando cada mes, por lo que no se corre el riesgo de aburrirse con su cocina -no por nada está entre los restaurantes favoritos de los españoles para darse un banquete-. Eso sí, como el establecimiento no es muy grande, conviene reservar con antelación para asegurarse una mesa.

Dirección : Praza do Matadoiro, 3.

: Praza do Matadoiro, 3. Tipo de comida : fusión gallego-peruana.

: fusión gallego-peruana. Precio medio (sin bebida): 50 euros.

6. A Tafona, el templo del pescado y el marisco

Dice la chef Lucía Freitas que, con los platos que salen de sus fogones, se "come Galicia". Pero una Galicia tamizada con su toque, muy sujeto a la temporalidad de los productos y a lo que encuentra en el Mercado de Abastos.

El bogavante de A Tafona. / Stéphane Lutier Fotografía/@atafonarestaurante

Con ellos, arma los dos menús que propone en A Tafona: Sosego (125 euros) y Algarabía (155 euros), en el que los pescados y el marisco se mezclan con elaboraciones tan gallegas como la empanada o un pan con aceite y mantequilla que se ha llevado más de un halago. Su decoración, con mesas de madera de bateas y una cuidada vajilla, también despierta alabanzas entre los comensales, que degustan unos "sabores de la tierra con vistas al infinito" en los que ya reluce una estrella Michelín.

Dirección : Rúa da Virxe da Cerca, 7.

: Rúa da Virxe da Cerca, 7. Tipo de comida : Gallega de autor.

: Gallega de autor. Precio medio (sin bebida): 140 euros.

7. Abastos 2.0, el sabor del mercado

Resulta difícil comer más fresco que en el Mercado de Abastos. Un punto al que llegan diariamente las capturas del día y con las que se puede armar fácilmente una comida con auténtico sabor gallego.

El menú personalizado cuesta un mínimo de 50 euros, pero también se pueden pedir raciones y tapas para disfrutar de la experiencia sin estirar tanto el bolsillo y gozar de platos como el pulpo, las navajas o las vieiras. Hay terraza y una mesa compartida, pero es mejor reservar, porque suele llenarse rápido.

Dirección : Mercado de Abastos, Rúa das Ameas.

: Mercado de Abastos, Rúa das Ameas. Tipo de comida : gallega.

: gallega. Precio medio (sin bebida): 50 euros.

8. Indómito, minimalismo en el Ensanche

Una cosa que uno puede ahorrarse en este restaurante de Santiago con Sol Repsol es lo de decidir. Si bien existe una carta -que va variando en función de los productos que estén en temporada-, el chef Martín Vázquez no se deja 'domar' y hace sus propias propuestas a cada mesa, encandilando incluso a los comensales más foodies con su enfoque desenfadado y minimalista.

El interior del restaurante Indómito, en Santiago de Compostela. / Indómito

Tras escuchar las preferencias de los clientes y sus intolerancias, el cocinero arma un menú con 5 o 6 platos y 1 o 2 postres a elegir, a los que los picheleiros ponen "un 11 sobre 10" y en el que sobresalen recetas como la merluza de Celeiro, el semifrío de aguacate y el sargo marinado en salsa de jalapeños. Se puede ver en directo cómo se elabora cada producto desde la barra o retirarse a las mesas y disfrutar de una velada más íntima sin perder -en el caso de ponerse en las manos del equipo de cocina- el factor sorpresa de lo que acabará apareciendo en el plato.

Dirección : Rúa do Doutor Teixeiro, 28.

: Rúa do Doutor Teixeiro, 28. Tipo de comida : gallega con productos de mercado.

: gallega con productos de mercado. Precio medio (sin bebida): 65 euros.

9. A Horta d'Obradoiro, comer en un invernadero

En un edificio de 1690 en plena Rúa das Hortas se encuentra A Horta d'Obradoiro. Un nombre que ya cuenta gran parte de lo que uno verá al cruzar sus puertas: un rincón lleno de historia, con esencia gallega y un jardín con huerto desde el que se observan las torres de la Catedral.

En su cocina, los chefs Kike Piñeiro y Eloy Cancela hacen magia con esos productos que todo el mundo conoce -huevos fritos, rodaballo, arroz negro-, dándoles un giro propio que los convierten en una experiencia totalmente distinta. Es recomendable agendar una reserva, porque se llena rápido y no es para menos: a veces, parece que todo Santiago quiera disfrutar de su ensaladilla de mar, su solomillo con queso de Arzúa y su bollo de pan de castañas desde su coqueto invernadero o tomar unos vinos en su barra con vigas de bateas.

Dirección : Rúa das Hortas, 16.

: Rúa das Hortas, 16. Tipo de comida : gallega de temporada.

: gallega de temporada. Precio medio (sin bebida): 45 euros.

10. A Maceta, sashimi al sol

El último de los sitios de Santiago en los que disfrutar de una buena comida es también una de las terrazas con jardín más aclamadas de la ciudad. Hablamos de A Maceta, un local dirigido por Jorge Gago, que mezcla "influencias internacionales con carnes, pescados, verduras y otros productos propios de cada temporada".

Su hermoso patio interior es sin duda uno de los mayores reclamos del restaurante, en el que también se puede tomar una copa acompañada de unas tapas de ensaladilla y queso de oveja mientras se disfruta del sol. En su carta destacan los toques asiáticos, con recetas estrellas como el sashimi o su ya imprescindible postre de albahaca y cítricos, que se eleva incluso más si se marida con uno de sus espumosos. Una experiencia que los clientes resumen en una frase: "Una vez que vas, engancha".