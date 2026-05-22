El Mestre Mateo «revive» en el siglo XXI

Este joven, que dice ser el Mestre Mateo, está recorriendo las calles de Compostela. No es un rodaje cinematográfico, sino el inicio del Proyecto Mateo, una ambiciosa iniciativa narrativa transmedia, propuesta por un equipo de investigadores (que desean mantener el anonimato), que ha logrado que el artífice del Pórtico de la Gloria «despierte» en pleno siglo XXI.

«El equipo lo componemos seis personas con perfiles complementarios y muy diferentes. Tenemos entre 22 y 54 años y profesiones diversas. Lo que compartimos es la pasión por Galicia y por la cultura. Podemos decir que es un proyecto totalmente gallego, pensando desde aquí con proyección internacional», explican los creadores de Proyecto Mateo.

Con más de un millón de visualizaciones en sus plataformas (@mestre.mateo) tanto en Instagram como en TikTok, ya es un fenómeno en redes sociales. «Mateo era, ante todo, un innovador. Alguien capaz de proyectar el Pórtico de la Gloria en el siglo XII no temía a los retos técnicos. Creemos que vería las redes como un nuevo «espacio público», similar a las plazas donde la gente se reunía. Se sentiría fascinado al ver que su arte no es algo estático, sino un lenguaje vivo que sigue comunicando ocho siglos después», comentan los creadores del proyecto.

Una foto del Mestre Mateo generada por IA / Cedida

El rol de la IA

La inteligencia artificial fue la artífice de este proyecto, que permite que los más jóvenes se acerquen a la historia más importante de Compostela. «La IA elimina la barrera de la ‘distancia temporal’. Al dotar a Mateo de voz, dudas y sentido del humor, deja de ser una figura de granito para convertirse en un mentor. Los jóvenes no solo leen sobre historia; interactúan con ella», señalan desde el proyecto.

La IA se presenta como el «nuevo cincel» de este Mestre Mateo, que aunque sea creado por una inteligencia artificial, necesita de alguien de carne y hueso para subsistir. «Existe un miedo a lo que traerá la inteligencia artificial pero al final, es la mano humana la que decidirá su uso. Nos pareció hermoso usarla para hacer divulgación cultural, poner en valor nuestra tierra y la figura de un artista del que poco se sabe a pesar de realizar la obra más admirada de su tiempo», explican.

Turismo responsable e identidad gallega

Uno de los grandes objetivos de este proyecto es fomentar un turismo consciente. «Mateo no solo enseña monumentos, enseña a mirar la ciudad con otros ojos. Al contar historias como la de los antiguos hospitales de peregrinos o el respeto por el subsuelo, fomentamos que el visitante no sea un mero espectador, sino un «alma peregrina» consciente», señalan los creadores de Mateo.

El segundo gran objetivo del Proyecto Mateo es renovar el orgullo por la identidad gallega. «Las redes son la nueva ‘Puerta Santa’ para las nuevas generaciones y turistas. Permiten democratizar el acceso al conocimiento de una forma visual y directa que los formatos tradicionales a veces no alcanzan», comentan desde el equipo.

La intención de este proyecto es que tenga una continuidad en redes, pero la audiencia es la que manda. «Mientras haya interés, seguiremos contando historias. Pero nada tiene sentido si no hay alguien del otro lado. El horizonte es tan amplio como el propio Camino», explican desde el proyecto.

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También está previsto que en el futuro se desvele quiénes son los creadores de este proyecto. «Aún no es el momento de hacerlo por motivos estratégicos. Conviene, en este punto que estamos de crecimiento exponencial, conservar una parte de misterio», comentan los creadores del proyecto.