Así abrió sus puertas la nave okupada de Santiago: "Os veciños teñen ganas de que comecemos a facer cousas"

La polémica por la okupación del inmueble que albergó la antigua fontanería Félix Aldea, en el entorno del barrio de Sar, continúa creciendo. Este jueves 21 de mayo, el colectivo A Miñoca, el grupo de jóvenes que el pasado jueves -día grande de las fiestas de la Ascensión- okupó la nave, celebró su primera "xornada de traballo" para tratar de acondicionar el espacio para convertirlo en un centro social abierto a los vecinos.

El colectivo, formado por jóvenes compostelanos "correntes que botan en falta un sitio onde reunirse sen ter que consumir nin pedir permiso a ninguén", se presenta como A Miñoca, "un Centro Social Okupado e Autoxestionado que nace co único propósito de facer barrio".

El colectivo justifica la okupación de la nave

"Si, estamos nun edificio que ten propietario. Pero ese propietario non fixo nada con el estes anos, e os seus plans non inclúen á veciñanza", afirman los okupas, que se declaran anarquistas y que se justifican en que "nós estamos aquí, traballamos para mellorar o espazo e abrímolo a todo o mundo" buscando "construir algo diferente".

La nave que albergó el taller Félix Aldea fue okupada durante el día grande de las fiestas de la Ascensión / El Correo Gallego

Así, desde el colectivo insisten en que el motivo detrás de esta okupación es que se trata de una nave que lleva "máis de quince anos baleira" y que es "un exemplo do que lle está a pasar a Compostela": "Leva anos abandonado mentres o barrio se baleira de veciñanza e se enche de pisos turísticos. O propietario ten proxectos para el, e non son precisamente para as veciñas de Sar: quere derrubar a histórica nave para construir máis apartamentos turísticos", inciden.

"Agora, nós decidimos que non. Que mentres o espazo estea aquí, vai ter un uso real, aberto e colectivo. Que unha nave que durante anos non foi nada para ninguén pode ser moito para todas", añaden. Por ello, insisten en que la creación de un centro social en la zona, siguiendo el ejemplo de la Casa do Peixe o la Casa Encantada, "espazos que durante anos axudaron a tecer comunidade no barrio", pretende gestionarlo para desarrollar en él actividades culturales.

Exterior de la nave okupada / El Correo Gallego

"Cremos noutras formas de ocio e lecer"

En cuanto a las actividades que pretenden desarrollar, explican que serán "cousas prácticas e cousas de lecer, porque ambas son necesarias e ningunha debería custar cartos". Para ello, explican que se organizarán "obradoiros de carpintería, electricidade e fontanería; teatro, baile, coro, ganchillo, coidado de plantas, deporte, de todo un pouco". "Cremos noutras formas de ocio e lecer saudables fora das dinámicas de consumo do capitalismo, e é autoxestionado: quen o habita é quen decide, o que pasa dentro, como se sostén e como se goberna", aclaran.

Para poner en marcha esta idea, el colectivo organizó esta primera jornada de traballo comunitaria, que califican como "todo un éxito" por la respuesta recibida: "Estase vendo un moi bo recibimento da xente. Hai moita xente aquí, non esperabamos tanta, así que moi contentos". A lo largo de la tarde, numerosos vecinos o simpatizantes se acercaron al inmueble con diversos muebles con los que adecentar el mismo, mientras que en el interior de la nave, una veintena de miembros trabajaban en su limpieza.

La preocupación de los padres y el "apoio" del barrio

Una de las grandes problemáticas y críticas sobre la okupación del inmueble es su cercanía con el Colegio la Inmaculada. Precisamente, esta primera jornada de traballo convocada en el inmueble coincidió este jueves con la salida de los niños del centro. A su salida, la preocupación de los padres era evidente y, aunque algunos restaban importancia al asunto, la mayoría mostraban su inquietud por la situación. "Es algo que no me inspira mucha confianza, con el colegio aquí al lado no sé como puede acabar siendo el día a día de los niños", comenta una madre a la salida del colegio.

La entrada del Colegio la Inmaculada se encuentra a pocos metros del inmueble okupado / El Correo Gallego

Por su parte, desde el colectivo 'A Miñoca' son ajenos a estas críticas y comentan que la recepción en el barrio está siendo "positiva" y que no tienen ningún problema: "Desde dentro notamos moito apoio. Os veciños pasanse de vez en cando por aquí e super ben, todos din que están moi contentos con que abramos o centro e que teñen moitas ganas de que comecemos a facer cousas". Incluso añaden en tono jocoso que las "miñocas non mordemos".

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"A Miñoca non é un proxecto pechado nin acabado. Queremos que sexa un espazo que se constrúa entre todas, e que sexa o que as veciñas queiran que sexa", concluyen.