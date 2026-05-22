Nuevo corte de tráfico en Santiago: una calle del entorno de Pontepedriña estará cerrada la próxima semana
Varias líneas de transporte urbano verán alterado su recorrido habitual en la jornada del martes por la realización de trabajos de asfaltado
La ejecución del proyecto denominado barrio verde Pontepedriña limitará aún más la circulación en la zona la próxima semana. Si desde el pasado mes de febrero la calle Amor Ruibal, una de las principales salidas de la ciudad, permanece cerrada en sentido Restollal, esta próxima semana se sumará un nuevo corte de tráfico.
Desde el inicio de las obras en Amor Ruibal la rúa Pintor Laxeiro conecta el Ensanche con el Restollal, pero este martes 26 de mayo esta vía estará cerrada al tráfico por la realización de trabajos de fresado y asfaltado.
En concreto, la rúa Pintor Laxeiro permanecerá cortada desde las 9.00 horas del martes hasta la finalización de la jornada laboral. Además, tal y como señalan desde el Concello, también se podrían dar a lo largo de la semana pequeños cortes puntuales en sentido centro ciudad por el asfaltado de la calle Amor Ruibal.
Desvíos del transporte urbano
El cierre de la rúa Pintor Laxeiro afectará también al transporte urbano, ya que por ahí era por donde se desviaban las líneas que debían bajar por Amor Ruibal.
Así, las líneas 6 sentido Os Tilos, 12 sentido Os Tilos, C5 y P3 en dirección A Susana tendrán que modificar su recorrido.
Después de la parada 591 (Santiago León de Caracas, centro de saúde), harán un cambio de sentido para continuar por la avenida de Lugo, Clara Campoamor y retomarán su itinerario en la rotonda de Pontepedriña.
Durante el transcurso del corte, desde las 9.00 horas a la finalización de las obras, quedarán suprimidas las paradas 41 (Amor Ruibal, cruce Pintor Laxeiro) y 40 (Amor Ruibal, IES Pontepedriña).
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