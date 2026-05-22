La polémica de las gárgolas del Hostal: 20 organizaciones se suman a las quejas y exigen que se escuche a los expertos

La Unión de Asociaciones para la Promoción y Defensa del Patrimonio Natural y Cultural -Unión por el Patrimonio-, entidad que aglutina a una veintena de asociaciones de todo el país comprometidas con la protección, estudio y divulgación del patrimonio ha trasladado un comunicado a la Xunta, al Concello de Santiago y a Icomos mostrando su preocupación por la polémica suscitada en torno a las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos y la colocación en ellas de unos tubos metálicos, a raíz de la restauración del inmueble ubicado en pleno centro del casco histórico.

En un escrito en el que reclaman que actuaciones relacionadas con el patrimonio deben contemplar «procesos reales de participación, transparencia y debate público, incorporando la opinión de asociaciones especializadas» y de profesionales expertos, las asociaciones firmantes del mismo -entre ellas la gallega Apatrigal- consideran que «la protección del patrimonio debe construirse desde el consenso social y desde una reflexión colectiva sobre los valores que se desean conservar».

Responsabilidad institucional

Apelan a la responsabilidad institucional de Turespaña, Paradores y de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta para que reconsideren la actuación llevada a cabo y se abra «un proceso de diálogo que permita buscar soluciones técnicas compatibles con la conservación íntegra y respetuosa del monumento».

Tras mostrar su «firme rechazo» a la intervención en las gárgolas del parador de Santiago «promovida por Turespaña y Paradores según proyecto del arquitecto Fernando Cobos», recalcan que el Hostal es un Bien de Interés Cultural «en el corazón monumental del Obradoiro, uno de los espacios patrimoniales más relevantes de Europa, integrado además en el conjunto declarado Patrimonio Mundial por la Unesco».

Requiere una reflexión colectiva

De ahí que consideren que cualquier actuación en el edificio «exige una extrema prudencia, una sensibilidad excepcional y una reflexión colectiva acorde con la trascendencia histórica, artística, simbólica y espiritual del monumento».

Además de calificar la intervención prevista de innecesaria a nivel técnico y «profundamente desacertada desde el punto de vista patrimonial y estético», apuntan que en la actualidad existen múltiples soluciones para la evacuación de aguas pluviales «sin alterar la percepción visual ni el discurso artístico de las gárgolas históricas» y hacen referencia sistemas «discretos e invisibles integrados en el interior del edificio».

"Incomprensibles" las tuberías metálicas

Los firmantes ven incomprensible que se quiera introducir tuberías y piezas metálicas visibles en las gárgolas, que «forman parte del lenguaje arquitectónico del edificio; son símbolo, relato e identidad», lo que califican como una agresión visual que empobrece y «banaliza la extraordinaria calidad artística del inmueble».

Dudan de que una actuación similar fuera autorizada a un particular, por lo que creen que es aún más «preocupante que una intervención promovida desde instituciones públicas pueda recibir un trato distinto al que se exige a la ciudadanía». Y reivindican que cualquier iniciativa en la Praza do Obradoiro parta del «respeto absoluto al monumento y la discreción de la arquitectura actual», resaltando que «el protagonismo debe seguir perteneciendo a la obra histórica».