Pontón afirma que Sanmartín vai volver “ facer historia”: “Teño claro que vai conseguir o apoio maioritario” nas próximas municipais

A alcaldesa asegura que recolle a candidatura “ con todas as gañas para que Santiago siga avanzando”, logo de ser elixida “por aclamación” na Asemblea Local do BNG

Ana Pontón e Goretti Sanmartín na Terraza do Hotel Costa Vella / El Correo Gallego

Ana Triñáns

Santiago de Compostela

Na Terraza do Hotel Costa Vella e tras o lema “No bo camiño”, a líder nacional do BNG, Ana Pontón, presentou a candidata do partido ás municipais de 2027, a actual alcaldesa Goretti Sanmartín. Pontón afirmou que a Asemblea Local a elixiu “por unanimidade e aclamación” e fixo unha aposta: “Hai tres anos dixes que ía facer historia e hoxe teño claro que vai conseguir o apoio maioritario” da veciñanza de Santiago.

Ambas as líderes nacionalistas fixeron balance destes tres anos de goberno local, e Sanmartín asegurou que “dou este paso con todas as gañas para que Compostela siga avanzando, estamos no bo camiño para consolidar o proxecto”.

Nesta liña a alcaldesa remarcou “xa hai elementos palpables de que Santiago avanzou”, en relación a cuestións coma o desbloqueo da parcela Peleteiro ou a próxima licitación do contrato de transporte urbano, e afirmou que a balanza a vai inclinar “que a xente saiba o que se está a facer”. Unha balanza que nas anteriores municipais estivo a tan só dous edís de darlle a maioría absoluta ao Partido Popular de Borja Verea.

“Os logros do goberno están aí”

Ana Pontón valorou “o liderado, a valentía, a capacidade para resolver problemas e a visión para construír a cidade das próximas décadas”, que ten a alcaldesa Goretti Sanmartín, falando de cuestións como a declaración de zona tensionada ou a ordenanza dos pisos turísticos e asegurando que “os logros están aí”.

Dos “avances” do goberno local fixo unha glosa Goretti Sanmartín ao tempo que defendía que o seu equipo, en coalición con Compostela Aberta, aposta “por políticas a medio e longo prazo e non por políticas cosméticas, de urxencia”. E defendou tamén “a valentía” de sacar adiante medidas coma a taxa turística, que “era un clamor da veciñanza” e na que “fomos vangarda” porque logo chegaron outros concellos detrás.

Pontón afirma que Sanmartín vai volver " facer historia": "Teño claro que vai conseguir o apoio maioritario" nas próximas municipais / Jesús Prieto

En alusión a isto e tamén á declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado as nacionalistas non deixaron de arremeter contra Xunta e o presidente Alfonso Rueda, en que recaen as competencias, por un lado de recadación de impostos a través de Atriga (Asociación Tributaria Galega) ou das súas competencias en materia de vivenda.

Non deixou atrás a alcaldesa de Santiago nin “a próxima licitación do contrato de transporte”, do que o seu goberno cambiou o modelo de concesión a de xestión, nin o desbloqueo da parcela de Peleteiro, “vivenda protexida no centro do Ensanche”.

Falou tamén a alcaldesa do comedor central escolar, un dos proxectos a medio prazo do goberno local defendendo unha vez máis que foi “unha medida demandada polas ANPAs que vai optar polo produto de proximidade”. E tamén como proxecto a medio e longo prazo e un dos protagonistas do cambio de modelo urbano e de mobilidade da cidade, dixo referencia ao conector central da cidade, cuxos finalistas están agora en fase de redacción dos seus anteproxectos e que aliviará de tráfico unha rúa coma Virxe da Cerca.

“Unha oposición corrosiva”

Do PP e do resto da oposición falou Ana Pontón para asegurar que “fronte a unha alcaldesa coas ideas claras hai unha oposición corrosiva que limita o avance da cidade. Unha oposición ‘antiSantiago’”.

A líder do BNG afirmou a necesidade de revalidar o mandato de Sanmartín en Compostela para “poñerlle o turbo o turbo ao proxecto de progreso”, lonxe “dunha oposición para a que ‘canto peor, mellor’ e cómplice coa discriminación de Santiago”, sen aludir directamente á contía que marcan os estudos sobre o que Compostela debera percibir da Xunta polo Estatuto de Capitalidade.

Sobre isto falou a alcaldesa de Santiago en resposta ás preguntas da prensa, que acusou o líder da oposición local, Borja Verea, de agocharse e de “non votar a favor dos intereses de Santiago” no Parlamento de Galicia, asegurando que non está ao servizo da cidade senón aos da Xunta e do presidente Alfonso Rueda.


