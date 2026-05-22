La sede provisional de la Comisaría de Santiago entra en funcionamiento este viernes en Santa Marta con división de opiniones en el barrio

La Policía Nacional de Santiago estrena este viernes su nueva sede provisional en el barrio compostelano de Santa Marta, a la que trasladará buena parte de los servicios de atención al público mientras se prolonguen las obras de rehabilitación de la Comisaría de Rodrigo de Padrón, que acabó muy dañada tras el incendio que sufrió en sus instalaciones el pasado 12 de febrero. La nueva ubicación se sitúa en el número 9 de la calle Feliciano Barrera Fernández, junto a la explanada de libre estacionamiento que se creó para aliviar la falta de aparcamiento en el CHUS.

La apertura de las nuevas instalaciones policiales será progresiva. El primero de los servicios en entrar en funcionamiento será -desde las 15:00 horas de hoy- el de la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC), donde se podrán formalizar denuncias o autorizaciones de viaje para menores. Ya el próximo lunes 25, comenzarán a operar las oficinas de expedición del DNI y pasaportes y el negociado de extranjería, además de distintas unidades policiales.

Fin al “hacinamiento” tras el incendio

La comisaria de Santiago, Nuria Palacios, destacó durante la presentación de las instalaciones a los medios esta mañana, el esfuerzo realizado para acelerar el traslado y mejorar las condiciones de trabajo tras meses de provisionalidad. “Simplemente agradecer a todas las personas que han hecho lo posible para que podamos salir un poco del hacinamiento que teníamos en la otra ubicación”, señaló. También agradeció especialmente la implicación del jefe superior de Policía de Galicia, Pedro Jesús Pacheco Carrasco, “haciendo un montón de llamadas” para sacar adelante la nueva sede.

El Jefe Superior de Policía de Galicia Pedro Jesús Pacheco Carrasco, el Delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, la comisaria jefa de Santiago, Nuria Palacios y Julio Abalde, Subdelagado del Gobierno en la provincia de A Coruña este viernes en la presentación a los medios de la nueva sede provisional de la Comisaría en el barrio de Santa Marta / Javier Rosende Novo

Recuperar la normalidad policial en Santiago

Por su parte, el jefe superior de Policía de Galicia subrayó que la nueva sede permitirá recuperar la normalidad policial en Santiago después de los problemas ocasionados por el incendio. “Pretendemos que haya quedado totalmente reparado” el servicio a la ciudadanía, afirmó Pacheco Carrasco, quien explicó que las nuevas dependencias “van a complementar” a las instalaciones que continúan operativas en Rodrigo de Padrón.

Asimismo, Carrasco destacó que el nuevo edificio reúne “las características para poder atender a la ciudadanía” tanto en trámites administrativos como en labores policiales de investigación. Además, confirmó que la puesta en marcha de la oficina de denuncias dependía todavía este viernes de completar las conexiones informáticas y de seguridad necesarias. “Una vez que tengamos plenas garantías de que va a haber seguridad en todas las diligencias informáticas, empezaremos a funcionar, que probablemente sea esta tarde y al 100 % con toda seguridad el lunes”, indicó.

Adiós a las furgonetas del DNI en el Obradoiro

La sede provisional asumirá desde el lunes los servicios de DNI y pasaporte, que hasta ahora se estaban prestando mediante las furgonetas móviles VIDOC instaladas en la Praza do Obradoiro. La Policía confirmó además que este sábado será el último día de funcionamiento de este sistema provisional para las personas que ya disponen de cita previa.

Furgonetas móviles VIDOC instaladas en la Praza do Obradoiro para expedir el DNI y el pasaporte / Antonio Hernández

También el lunes comenzará a funcionar el negociado de extranjería, exclusivamente con cita previa. La Policía advirtió además de que, por cuestiones de aforo, el acceso al edificio solo estará permitido media hora antes de la hora fijada para cada trámite.

Una solución provisional con la vista puesta en 2027

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, calificó la apertura de la nueva sede como “un hito importante” tras “ese trágico incendio que tuvimos en la Comisaría”. Blanco agradeció “la paciencia” de los vecinos de Santiago y reconoció especialmente el trabajo de los agentes durante estos meses “en unas condiciones que solo se entienden por la vocación de servicio público que tienen”. Del mismo modo, recordó que el Consejo de Ministros aprobó esta misma semana una partida extraordinaria de 1,65 millones de euros para acometer las obras de rehabilitación de la Comisaría afectada por el incendio. “Vamos a tratar de hacerlo cuanto antes”, aseguró, aunque evitó concretar plazos sobre la reapertura definitiva de Rodrigo de Padrón. No obstante, las previsiones con las que trabajan las administraciones apuntan a que las instalaciones podrían estar plenamente operativas de cara al Xacobeo de 2027.

División de opiniones en el barrio

La decisión de ubicar la sede provisional de la Comisaría de la Policía nacional en Santa Marta, ya genera división de opiniones en el barrio. Este viernes y tras hablar con diferentes negocios de la zona, EL CORREO GALLEGO ha podido comprobar 'in situ' los diferentes puntos de vista de los residentes.

Por ejemplo, tal y como explican a este diario desde la panadería 'O Pan de barrio', ubicada en el número 7 de la rúa Arribadas, "están encantados". Según sus declaraciones, el traslado de las dependencias policiales a Santa Marta "traerá más seguridad al barrio". Cabe recordar que hace tres semanas, la plataforma vecinal Santa Marta Segura se planteó la posibilidad de contratar seguridad privada ante el auge de mochileros que "van al Banco del Pobre, cargan las mochilas con dosis y las distribuyen por otras zonas de la ciudad", relató su presidente, José Manuel López.

En la panadería 'O Pan de barrio', ubicada en el número 7 de la rúa Arribadas, están encantados con el traslado de la sede provisional de la Policía a Santa Marta / El Correo Gallego

En el lado opuesto están otros negocios de atención al público, los cuales señalan el traslado de las dependencias de la Comisaría a Santa Marta, les generará "más problemas que beneficios". Según estos, la reducción de plazas de aparcamiento para los vehículos policiales "afectará a sus clientes". Además, exponen que la rúa Feliciano Barrera es una calle sin salida, por lo que todavía tienen en duda cómo afectará en su día a día el incremento de tráfico de vehículos, los cuales se verán obligados a maniobrar interrumpiendo el carril contrario para poder girar el sentido.

La rúa Feliciano Barrera es una calle sin salida, por lo que los vecinos están a la espectativa de cómo afectará el incremento de tráfico de vehículos a su día a día / Javier Rosende Novo

Por ello, estos mismos comerciantes no han querido perder la oportunidad de pedir que por fin abran la calle para conectarla con la rúa Conxo de Arriba, una vieja demanda que llevan años pidiendo a las administraciones y que haría posible, por ejemplo, que el servicio de autobús urbano pueda acceder a la mencionada calle.