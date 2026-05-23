Axenda cultural: Que facer hoxe, 23 de maio, en Santiago?

Celebración dunha edición anterior da Festa do Banquete de Conxo / Jesús Prieto

A Festa do Banquete volve á Carballeira de Conxo cun amplo programa de actividades

CELEBRACIÓN. A Festa do Banquete volve á Carballeira de Conxo esta fin de semana. Neste 2026 o Banquete pon o foco no espazo no que se desenvolve e busca converterse nun evento ‘residuos cero’, como xeito de minimizar o impacto ambiental sobre a contorna. Días de celebración para lembrar o convite que reuniu arredor da mesma mesa a estudantes universitarios, obreiros e artesáns o 2 de marzo de 1856 para reivindicar a igualdade e a liberdade, e que permanece na memoria colectiva como un dos acontecementos fundacionais do galeguismo. A programación deste sábado centrarase na praza de Aurelio Aguirre e estará especialmente dirixida ao público infantil e familiar. Para os máis pequenos haberá xogos populares en horario de mañá e de tarde. Celebrarase o mercado do libro e da artesanía, unha mostra de oficios con diversas actividades de dinamización e espectáculos para público familiar, ademais dunha sesión vermú coa participación das bandas que ensaian no Centro Xove. Ademais, volverán a festa da poesía, unha sesión de canto fraterno con algunhas das corais da cidade, e o tren do Banquete de Conxo. Repetirase tamén a ruta literaria con Quique Alvarellos, titulada As voces do Bosque. No gran día da Festa do Banquete, o domingo 24, continuarán o mercado do libro, da artesanía e a mostra de oficios; haberá diferentes actividades para as nenas e nenos como actuacións de maxia ou xogos infantís, e tamén propostas musicais durante toda a xornada. Os actos centrais serán o desfile teatralizado con Os Quinquilláns, que sairá ás 11:00 h da praza do Toural, e a posterior comida de confraternidade.

Areta Bolado e Emma Vallejo nunha das escenas da obra. / Sonia García

‘Somos os monstros’, unha peza de teatro inclusivo no Salón Teatro

Para todos os públicos. O Salón Teatro de Santiago acolle até este domingo a estrea de Somos os monstros, unha proposta escénica inclusiva e accesible arredor do medo. A montaxe, dirixida por Magda Labarga, é unha coprodución internacional de Berrobambán, Terra Amarela, Comédias do Minho e o Centro Dramático Galego (CDG), co apoio de Iberscena, o Concello de Ponteareas e a Residencia de Artes e Pensamento Artistea. Baseada no texto homónimo de Paula Carballeira, a obra propón unha viaxe entre o real e o fantástico para cuestionar aquilo que decidimos deixar fóra da nosa mirada. A montaxe destaca polo seu carácter accesible: na escena conviven o galego, o portugués, a Lingua de Signos e a Língua Gestual Portuguesa, integradas no espectáculo para que tamén as persoas que non coñecen estas linguas poidan seguir a función sen perder detalle. As entradas están dispoñibles en Ataquilla e as funcións son ás 18 horas.

Exposición na Igrexa da Universidade

ATA O 19 de XUÑO. A Igrexa da Universidade acolle desde este venres 22 a exposición ‘Espazo imprevisto’, un proxecto dos escultores Óscar Aldonza e Fausto García que homenaxea a ‘Compañía do Teatro Tolo’, fundada por Sandor Czgledy no Budapest de 1909 e relacionada co movemento Dadá. A exposición, que pode visitarse ata o 19 de xuño, de martes a venres, en horario de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 20.30 horas, transita entre a escultura e a instalación.

