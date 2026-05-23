Axenda cultural: Que facer hoxe, 23 de maio, en Santiago?
A Festa do Banquete volve á Carballeira de Conxo cun amplo programa de actividades
CELEBRACIÓN. A Festa do Banquete volve á Carballeira de Conxo esta fin de semana. Neste 2026 o Banquete pon o foco no espazo no que se desenvolve e busca converterse nun evento ‘residuos cero’, como xeito de minimizar o impacto ambiental sobre a contorna. Días de celebración para lembrar o convite que reuniu arredor da mesma mesa a estudantes universitarios, obreiros e artesáns o 2 de marzo de 1856 para reivindicar a igualdade e a liberdade, e que permanece na memoria colectiva como un dos acontecementos fundacionais do galeguismo. A programación deste sábado centrarase na praza de Aurelio Aguirre e estará especialmente dirixida ao público infantil e familiar. Para os máis pequenos haberá xogos populares en horario de mañá e de tarde. Celebrarase o mercado do libro e da artesanía, unha mostra de oficios con diversas actividades de dinamización e espectáculos para público familiar, ademais dunha sesión vermú coa participación das bandas que ensaian no Centro Xove. Ademais, volverán a festa da poesía, unha sesión de canto fraterno con algunhas das corais da cidade, e o tren do Banquete de Conxo. Repetirase tamén a ruta literaria con Quique Alvarellos, titulada As voces do Bosque. No gran día da Festa do Banquete, o domingo 24, continuarán o mercado do libro, da artesanía e a mostra de oficios; haberá diferentes actividades para as nenas e nenos como actuacións de maxia ou xogos infantís, e tamén propostas musicais durante toda a xornada. Os actos centrais serán o desfile teatralizado con Os Quinquilláns, que sairá ás 11:00 h da praza do Toural, e a posterior comida de confraternidade.
‘Somos os monstros’, unha peza de teatro inclusivo no Salón Teatro
Para todos os públicos. O Salón Teatro de Santiago acolle até este domingo a estrea de Somos os monstros, unha proposta escénica inclusiva e accesible arredor do medo. A montaxe, dirixida por Magda Labarga, é unha coprodución internacional de Berrobambán, Terra Amarela, Comédias do Minho e o Centro Dramático Galego (CDG), co apoio de Iberscena, o Concello de Ponteareas e a Residencia de Artes e Pensamento Artistea. Baseada no texto homónimo de Paula Carballeira, a obra propón unha viaxe entre o real e o fantástico para cuestionar aquilo que decidimos deixar fóra da nosa mirada. A montaxe destaca polo seu carácter accesible: na escena conviven o galego, o portugués, a Lingua de Signos e a Língua Gestual Portuguesa, integradas no espectáculo para que tamén as persoas que non coñecen estas linguas poidan seguir a función sen perder detalle. As entradas están dispoñibles en Ataquilla e as funcións son ás 18 horas.
Exposición na Igrexa da Universidade
ATA O 19 de XUÑO. A Igrexa da Universidade acolle desde este venres 22 a exposición ‘Espazo imprevisto’, un proxecto dos escultores Óscar Aldonza e Fausto García que homenaxea a ‘Compañía do Teatro Tolo’, fundada por Sandor Czgledy no Budapest de 1909 e relacionada co movemento Dadá. A exposición, que pode visitarse ata o 19 de xuño, de martes a venres, en horario de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 20.30 horas, transita entre a escultura e a instalación.
- La panadería con una de las empanadas más famosas de Santiago: 'Uso a mesma masa coa que fago o pan
- Violento asalto a una vivienda en Santiago: herido un vecino de Vista Alegre tras enfrentarse a dos individuos
- Luz verde definitiva a la capitalidad de Santiago: Rueda defiende la subida del 14 % y Sanmartín la considera “insuficiente”
- Extraordinarios en las aulas de Santiago: «La clave es tener un buen método de estudio y no encerrarse demasiadas horas»
- Renfe estrena este miércoles el primer AVE directo Santiago-Madrid sin parada en Castilla y León
- El colegio Peleteiro de Santiago pasa a integrarse en el grupo internacional Globeducate
- Santiago moviliza a 500 jóvenes para animar al papa León XIV a que peregrine a Compostela en el Año Santo 2027
- La estudiante de la USC con el mejor expediente de Galicia: 'Escollería Historia unha e mil veces máis”