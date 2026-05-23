Preservación
Mila Castro pide apoyo institucional para la solicitud de protección del patrimonio cultural de Conxo a la Unesco
El grupo de no adscritas se suma a la iniciativa de Conxo Aberto
Rechaza el proyecto autonómico de la senda que atraviesa el bosque del Banquete de Conxo
K.M.
Mila Castro, edil no adscrita en el Concello de Santiago, tiene previsto defender en el próximo pleno municipal una proposición para que la corporación municipal muestre su respaldo institucional a la solicitud de amparo y protección del paisaje cultural de Conxo trasladada a la Unesco por parte de la asociación vecinal Conxo Aberto. Además, reclamará un impulso al Plan Especial de Protección y Rehabilitación de Conxo.
La iniciativa parte, según se explica desde dicho grupo político, de la preocupación surgida por el impacto que puedan tener en el entorno del Banquete de Conxo y el río Sar las obras de la senda peatonal y ciclista que está llevando a cabo la Xunta entre O Milladoiro y San Caetano.
Valor patrimonial, ambiental y simbólico
"O proxecto impulsado pola Xunta entre O Milladoiro e San Caetano foi un proxecto errado desde o principio. Levamos máis dun ano advertindo de que este trazado era incompatible coa protección dun espazo de enorme valor patrimonial, ambiental e simbólico para Santiago como é a contorna do Banquete de Conxo e o río Sar", asegura Mila Castro, poniendo el acento en que se trata de uno de los espacios de mayor valor patrimonial, ambiental y simbólico de la ciudad.
Asegura que "o tempo fo confirmando todas esas preocupacións", mencionando el hecho de que las obras fueron paralizadas en mayo del año pasado, se abrieron diligencias penales por parte de la Fiscalía Europea Anticorrupción y hubo una movilización vecinal y ecologista, además de advertencias técnicas y patrimoniales sobre dicho proyecto.
Afecciones en el bosque del Banquete de Conxo
Sobre la propuesta presentada ante la Unesco, la misma incorpora las conclusiones del informe elaborado por Icomos España respecto a la compatibilidad del proyecto de movilidad sostenible con la protección de este paisaje cultural, entre las que se apunta que la alternativa seleccionada por el Gobierno autonómico "mantén afeccións significativas á paisaxe e ao ecosistema forestal".
El documento del Comité Nacional Español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios identifica afecciones directas en el bosque del Banquete de Conxo, así como en caminos históricos o elementos etnográficos asociados al antiguo hospital.
“Fóronse acumulando informes e advertencias, incluso desde a propia Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta, que poñían enriba da mesa contradicións moi serias entre o proxecto executado e as condicións de protección que se establecían para este ámbito”, recalca la edil, quien recuerda que su grupo impulsó en junio de 2024 una iniciativa plenaria instando a la paralización de las obras y a la modificación del trazado, y que Mercedes Rosón llevó de nuevo la cuestión a pleno para reiterar el rechazo institucional de la corporación a dicho proyecto.
Respeto al patrimonio
“Agora volvemos facelo cunha nova iniciativa que busca respaldar institucionalmente o movemento impulsado por Conxo Aberto e reforzar a necesidade de avanzar dunha vez na protección efectiva deste espazo”, resalta sobre una proposición que incidirá en la necesidad de impulsar el Plan Especial de Protección e Rehabilitación de Conxo.
“Aquí non estamos discutindo sobre mobilidade sostible, que compartimos plenamente. O que estamos dicindo é que non se pode facer un proxecto de mobilidade arrasando patrimonio, paisaxe e ecosistemas de enorme valor histórico e ambiental", considera Mila Castro, quien pone el acento en que además se está haciendo "en contradición cos propios proxectos de restauración ecolóxica e posta en valor patrimonial que outras administracións impulsamos neste mesmo espazo”.
