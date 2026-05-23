CINE
Numax cancela a festa do seu 11 aniversario
Por mor dunha avaría veñen de cancelar todas as actividades anunciadas
Numax, coñecido cine de Santiago, cancela a Festa do seu 11 aniversario prevista para este 243 de maio. "Lamentamos comunicarvos que, por mor dunha avaría, imos ter que cancelar todas as actividades anunciadas para a Festa de 11º Aniversario da Cooperativa", sinalan na súa nota.
E engaden: "Por ese mesmo motivo a actividade do cinema interrumpirase durante uns días, mentres solucionamos a avaría. En canto poidamos recuperar as proxeccións avisaremos neste boletín e nas nosas redes sociais. No tocante á Libraría, manterase pechada na xornada de hoxe sábado pero, a partir deste luns día 25, abrirá no seu horario habitual".
Programa
Estaba previsto facer unha sesión programada e presentada pola cineasta Elena Duque cunha selección de curtametraxes para todas as idades (e como fío temático, o mar) e tamén unha sesión vermú na libreraia con Russ DJ.
E tamén queda cancelada en Numax a visión de "À nous la liberte", musical de 1931 dirixido por René Clair que ofrece unha visionaria sátira do consumismo e da mecanización do traballo industrial e unha segunda sesión de "Love me tender", de Anna Cazenave Cambet protagonizada por Vicky Krieps. D
