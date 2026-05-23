La Policía Local de Santiago celebra su festividad: “É unha forma de aunar pasado, presente e futuro”

La Policía Local de Santiago celebra este sábado el día de su patrona, María Auxiliadora. Trabajadores del cuerpo en activo, agentes en proceso formativo en la Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP) y personal jubilado se reunieron al mediodía en la Carballeira de San Lourenzo para disfrutar de una comida, a la que posteriormente siguió un poco de música para amenizar la jornada.

“É unha forma de aunar pasado, presente e futuro. Este encontro permite conocernos e comentar experiencias vividas”, apunta a EL CORREO GALLEGO Martín Camba, agente en activo en la capital gallega desde 2003.

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En el acto también participaron la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; el concelleiro de Seguridade Cidadá, Xan Duro; y el de Persoal, Manuel César Vila, además de miembros de la corporación municipal. En total, asistieron cerca de 150 personas.