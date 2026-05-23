El pub A Reixa de Santiago celebra sus 30 años de hostelería y rock and roll

El pub A Reixa de Santiago ha celebrado este viernes sus 30 años de hostelería y rock and roll. Este conocido local compostelano situado en la calle rúa Tras Salomé, 3, es un referente para varias generaciones, más de noche que de día y con una clientela fiel como pocas.

Conciertos

El festejo de los 30 años del pub A Reixa ha empezado con una sesión vermú en el exterior del propio pub, con la actuación de Pretty y la presencia de djs como Blue Mouse y Malandra, parte de una jornada alargada hasta la noche con el doble concierto previsto en la sala Capitol, con Mega Purple Sex Toy Kit y Degüello, dos formaciones muy ligadas a este local de la zona vieja compostelana.

Fundación

A Reixa, local fundando a primeros de 1996 por los hermanos Andrés y Fran Villasenín junto a Miguel (Mikel) Silva, quien sigue al frente del pub igual que los citados ex socios están ahora como parte del cuarteto responsable de la sala Capitol, es un pub que izó la bandera del rock and roll en Compostela, igual que hizo con el folk Casa das Crechas y con el punk el Bar Tolo, tres clásicos abiertos el pasado siglo que resisten orgullosos ante la amenaza de ese bum turístico que reta al carácter local de toda ciudad que tenga personalidad propia.

El éxito inicial del pub A Reixa hizo que diera paso a en 2005 a un satélite llamado A Reixa Tenda, proyecto situado a la vera del Arco de Mazarelos antes de su traslado al Horreo, luego transformado en el actual binomio A Reixa Tenda / Matrioska, hoy en el Horreo, pero desde hace unos meses más cerca del Parlamento tras una nueva mudanza.

Música en vivo

Abierto donde antes había una tasca con el suelo de tierra, el pub A Reixa se fue ampliando con el paso del tiempo, siempre ligado al mundo de la música de alma sixty y seventy, en especial el rock and roll, el pop sesentero, la psicodelia, el punk rock o el soul, hasta el punto de promover conciertos, tanto dentro como fuera del establecimiento, igual de grupos locales que de bandas de eco estatal como Los Enemigos o de músicos anglosajones como Bart Davenport (actuó en el 15 aniversario).

El apoyo a djs ha sido otra de las constantes de este establecimiento compostelano (con Rafa Morcego como postal principal), y varios de ellos han estado presentes hoy en la sesión vermú como clientes y/o integrantes de la familia de A Reixa trenzada con el paso de los años en un espacio convertido en embajada de la música sentida con pasión, de ahí que siga siendo un sitio al que todavía conviene acudir si se quiere buscar gente para formar un grupo musical (han sido camareros músicos como Alfonso Espiño o Marcos Santomé, donde hoy están en la barra personas como, Xaime Lis, ex trabajador de la librería Komic, por ejemplo).

Vídeo trap

Y como el mundo cambia y la música también aunque haya quien no quiere pasar de los Beatles y ese rock and roll sigue siendo la principal banda sonora del pub A Reixa, la urbana late en el mundo con fuerza y también tiene su espacio en Compostela. Una de sus mayores representantes, Queen Rendi, grabó en el interior de Reixa el videoclip de un reciente tema a medias con Lsuco llamado "Prueba este".

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El mundo del audiovisual y el de las actrices y actores también son parte de la clientela de este pub donde muchas y muchos empezaron a tomar sus primeros tragos juveniles más allá de la Coca Cola, de ahí que A Reixa sea parte de la memoria sentimental de mucha gente gracias a un encanto que aparece al bajar unos peldaños de piedra, un encanto capaz de ir más allá de Galicia y ser parte de la visita de quienes quieren buscar algo más que ver la Catedral o tomar pulpo y saben que la noche compostelana, tan a la baja por ciertos dardos hoy día, sigue siendo uno de los encantos de Santiago, por ahora.