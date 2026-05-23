La USC abre sus puertas al futuro alumnado: estos son los horarios para visitar las facultades
En el Campus de Santiago las visitas para conocer los grados de distintas áreas de conocimiento se celebrarán el 12 de junio
La Universidade de Santiago ya tiene en marcha una nueva edición de las Jornadas de Puertas Abiertas, organizadas desde el Programa A Ponte. Dirigida principalmente al alumnado que está a punto de incorporarse a la Universidad el próximo curso, aunque abierta también al resto de estudiantes, esta iniciativa permite conocer de primera mano la oferta docente y los servicios que la institución ofrece en sus campus de Santiago y Lugo.
Las jornadas se celebrarán el próximo 12 de junio en Compostela y los días 12 y 13 del mismo mes en la capital lucense.
Las personas interesadas podrán inscribirse a través de un formulario en línea, en el que deberán seleccionar las titulaciones que desean visitar, agrupadas según los centros en los que se imparten. Cada una de ellas podrá visitarse en el horario indicado en el propio formulario, que abarca tanto la mañana como la tarde.
El plazo de inscripción finalizará el miércoles 10 de junio a las 14.00 horas.
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