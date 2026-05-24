Del aula al podio: tres medallas de la USC en el Campeonato de España Universitario de Taekwondo

Tres estudiantes de la Universidade de Santiago (USC) regresaron de Granada con una medalla de bronce cada uno tras su participación en el Campeonato de España Universitario (CEU) de Taekwondo, celebrado los días 8 y 9 de mayo. Martín Lois Fernández, Julio Iglesias Doval y Ainhoa Teira Pérez lograron subirse al podio en una competición marcada por la igualdad y el alto nivel de los participantes.

Julio Iglesias Doval, natural de Ourense y estudiante de cuarto curso de Historia, compitió en peso pluma -68 kg. Lleva vinculado al taekwondo desde los seis años en el club Couto de su ciudad natal y participa en competiciones desde los 14. Este año disputó por primera vez el campeonato universitario, una experiencia que define como especial por compartirla con sus compañeros de entrenamiento.

“Fue divertido al estar con la gente con la que entrenas siempre”, asegura. El ourensano reconoce que afrontó el torneo con cierta presión porque “todos quieren ganar”, aunque destaca que acabó disfrutando mucho de la experiencia. “Siempre está bien representar a la Universidad”, añade.

Tanto él como sus compañeros participaron en la modalidad de combate, una disciplina en la que, explica, “nunca puedes ver si eres superior”. Además, apunta que recientemente cambió el reglamento, por lo que “todos estamos experimentando”. En su peso compitieron once deportistas y, en total, la modalidad reunió a unos 150 participantes procedentes de universidades de toda España, con un único representante permitido por categoría.

Martín y Ainhoa comparten club de entrenamiento en Ribeira

También consiguió el bronce Martín Lois Fernández, natural de Bugallido y estudiante de segundo curso de Educación Primaria, que compitió en -58 kilos mosca. Empezó a practicar este deporte con apenas cuatro años. Primero pasó por el Tkdenodo y, desde cuarto de ESO, entrena en el Natural Sport Ribeira, donde coincidió con Ainhoa Teira.

Martín compagina actualmente los estudios con entrenamientos de cuatro o cinco días a la semana en Santiago, en la sala de artes marciales del pabellón de la USC, y también en Outes. Aunque admite que en época de exámenes tiene que bajar el ritmo, mantiene intacta la exigencia deportiva. No era, además, su primera alegría en este campeonato, ya que el año pasado había logrado la medalla de plata.

“El viaje fue muy bueno. Tuvimos la oportunidad de conocer Granada y la verdad es que lo pasamos muy bien”, comenta. En su categoría tuvo que medirse a veinte rivales. “Sabía que tenía posibilidades, pero era complicado”, reconoce.

La tercera medalla llegó de la mano de Ainhoa Teira Pérez, ribeirense y estudiante de primer curso de Farmacia, que logró el bronce en la categoría de -53 kilos gallo. Vinculada al Natural Sport desde los ocho años, acumula experiencia en competiciones nacionales e internacionales.

La deportista explica que este curso tuvo que adaptar sus entrenamientos al ritmo universitario. Mientras durante el primer cuatrimestre podía desplazarse con más frecuencia a Outes, en los últimos meses entrenó en Santiago por su cuenta, además de aprovechar algunos días para regresar a Ribeira.

Su balance del campeonato universitario también es positivo, pese a quedarse a las puertas de la final. “En semifinales me enfrenté a una rival conocida y muy buena y perdí”, cuenta. Aun así, se muestra satisfecha tanto con el resultado como con el ambiente vivido junto a sus compañeros. “Hay un buen nivel”, concluye.