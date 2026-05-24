Banquete de Conxo: «Un acto de rebeldía e de amor»

La Fiesta del Banquete de Conxo reunió durante el reciente fin de semana en Santiago a centenares de personas alrededor de las actividades repartidas entre la Praza Aurelio Aguirre y la carballeira donde este domingo se recreó la famosa xuntanza del 2 de marzo de 1856. Tras el desfile dramatizado desde el Toural a Conxo, llegó el momento del pregón con Nuria González Casais y Maika González Rozas, de la Asociación de Vecinos Mestra Victoria Míguez de Vidán, y Alberto Turnes, de la AAVV Domingo Cepeda de O Eixo.

Discursos

«Aquel Banquete de Conxo foi un acto de rebeldía e de amor... que reivindicaba a unión por riba das diferenzas», señalaron ambas portavoces vecinales, y el tercer pregonero añadió con una mirada hacia el mañana: «Se queremos seguir prosperando de maneira colectiva é fundamental recoñecer a importancia de todas aquelas parroquias que conforman o patrimonio cultural de Santiago».

Tras los aplausos y los... «¡Viva Conxo!», se inició el paseo hasta la carballeira bajo temperaturas cercanas a los 30 grados y un sol que generó algún leve desmayo entre integrantes de los grupos de música y baile tradicional que animaron la mañana.

Comitiva

Junto a la comitiva popular iba una decena de representantes de la escena política municipal compostelana (la mayoría luciendo ropa de época para la ocasión), con la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, quitándose a ratos la chaqueta de cuadros marrones para aliviar el calor en medio de una celebración donde se vio a Iago Lestegás (concelleiro de Urbanismo) empujar una silla de bebé y a Xan Duro (concelleiro de Centros Socioculturales) solicitado por integrantes de la organización al no estar «a Policía» en un tramo para detener el tráfico y cruzar mejor el cacho de carretera que antecede a la ruta senderista que lleva al espacio verde del Banquete.

Ambiente

Se ha vivido ya la octava edición de la Fiesta del Banquete de Conxo (cita anual que empezó en 2018 y frenó la pandemia) y cada año se ve a más personas con nevera portátil para ser parte de un encuentro donde hay zonas de mesas para comer pero también quienes llevan mantas y hacen de la pradera un mantel fugaz (abundaron los carteles para cuidar el entorno y reciclar), parte de un área con una docena de baños, puesto informativo, cantina de la Comisión de San Serapio (agua a un euro o cerveza a 2,5 €), carpa de la Pulpería García, puesto de rosquillas de Bama...

En ese caminar compartido se vio también a Farruco, que en lugar de ir, volvía de la zona del Banquete cuya senda tiene ahora una docena de metros con tarima de madera dentro de un recorrido no apto para personas alérgicas porque el suelo estaba ayer tomado por polen cual alfombra blanca.

Discurso de Manuel Portas

Al concluir la jornada de tarde de estos tres días de celebración a base de cultura, naturaleza, historia... , Manuel Portas, docente, escritor y ex concelleiro compostelano, se encargó del dar el pregón de cierre, hilado en verso y con guiño al ayer sin olvidar este hoy que tirita.

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«Composteláns, ficade ben atentos, que os vosos dereitos andan ameazados...», dijo antes de mencionar después a la población palestina, mexicana... dentro de un texto escrito emulando «o ton reivindicativo de Eduardo Pondal», según nos indica el autor de "Mazarelos", novela cuya trama incluye aquel Banquete de 1856.