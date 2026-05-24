Banquete de Conxo, mucho más que el ayer: fiestas e historia en Santiago con música, artesanía y libros

Los festejos de tres días de este fin de esta semana en Santiago en recuerdo del Banquete de Conxo celebrado en 1856, son mucho más que un viaje en el tiempo para evocar el ayer. Lo prueba que sea una celebración con música, artesanía, huecos para la historia y el medio ambiente, los libros... En la Praza de Aurelio Aguirre, la sesión vermú del sábado daba cobijo igual al mundo artesano de unos herrereos que a grupos emergentes como Acid Roots o W3ird Nois3 y a proyectos culturales como los que encabezan Raquel Senra (Árbore Azul) y Xabier Domínguez (editorial Antela).

Cultura desde dentro

«Esta celebración é unha mistura marabillosa porque de todas as fontes podemos beber e aprender doutras voces que non son as nosas propias voces... E nesta festa hai natureza, cultura, libro, artesanía, baile, poesía», señala Raquel Senra en charla con EL CORREO GALLEGO, dando además detalles de su propuesta: «Árbore Azul é proxecto que xira orredor do libro, da cultura, das linguas, da natureza e do feminismo... Temos produtos que son plantables case todos e teñen sementes.... Agora saquei o primeiro libro, Terra Delas, unha tradución miña dunha obra de Charlotte Perkins Gilman que é un libro biodegradable feito con algas, algodón reciclado e sementes de lavanda», aclara.

Raquel Senra (Árbore Azul) y Xabier Domínguez (editorial Antela). / X.S.

Xabier Domínguez añade: «Este tipo de celebracións son moi necesarias para poñer en valor o patrimonio histórico, cultural e natural porque Galicia non se entende sen a súa natureza. No noso caso, o traballo ten que ver con iso, traballamos con imprentas de aquí e que sexan respectuosas co medio ambiente e tratamos que nosos libros teñan temáticas ecoloxistas».

Uno de los ocnciertos de las fiestas. / Antonio Hernández

Además, ayer hubo poesía con Nuria Vil y la participación musical de Lidia Lchao, Aprendiz con XianPais, Baia Fernández, Nuria Mosqueira y Helena Salgueiro, aparte de sesiones de cantos de taberna y una ruta guiada por el editor Henrique Alvarellos, entre más actividades durante un fin de semana con servicio especial de autobuses para llegar a la zona.

Domingo

Y este domingo, el desfile de Os Quinquilláns (11 h.) desde el Toural a Conxo marca el paso matutino previo al pregón, a las 13.30 horas, con Nuria González Casais y Maika González Rozas de la Asociación de Veciños Mestra Victoria Míguez de Vidán e integrantes da Asociación de Veciños Domingo Cepeda de O Eixo. Tras ello, la comitiva caminará hacia la carballeira para la dramatización que hace el citado grupo teatral compostelano antes del xantar.

Ya por la tarde, desde 16 h. hay juegos tradicionales con Miudiño SCG en la zona de la carballeira. A las 17 h., en ese mismo espacio, fiesta de música tradicional con Devagarinho de Villestro, Asociación de Música e Baile Tradicional de Conxo, Grupo de Cantos de Taberna Cantador@s de Recandea do Castiñeiriño, Muiñeiros do Sarela, Asociación Pena Maior de Marrozos y Os Fondaos do Pífaro. A las 17:30 horas en la Praza de Aurelio Aguirre, sesión de marionetas con Os Monifates.

Asistentes en una partida de ajedrez, parte de las propuestas paralelas. / Antonio Hernández

Pregón de cierre con Manuel Portas

Y a las 19.00 h., despedida del festejo con un brindis a cargo de Celia Pina, de la Asociación de Veciños Mestra Victoria Míguez de Vidán e integrantes de la Asociación de Veciños Domingo Cepeda de O Eixo, del Centro Down Compostela y de la citada agrupación teatral, Os Quinquilláns, prólogo del pregón de cierre a cargo del ex concelleiro y docente Manuel Portas, que, por cierto está entre el listado de finalistas del XXX Premio San Clemente, galardón literario organizado por el IES Rosalía de Castro (en colaboración con la Xunta de Galicia) y que vota un jurado estudiantil de Galicia y de otras zonas, al que opta por una novela titulada Mazarelos, donde se alude al Banquete de Conxo.

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