Crónica social compostelana | Viaje a la Costa Brava y a Burgos con Viajes Tambre

Hace unos días, un grupo de viajeros se animó a descubrir la Costa Brava de la mano de la compañía compostelana Viajes Tambre. El grupo visitó Barcelona, Calella de Palafrugell, Playa de Aro, Sant Feliu de Guíxols, Tossa de Mar, Roses, Cadaqués, Cabo de Creus, Empuriabrava, Blanes, Figueres, Castellfollit de la Roca, Besalú y Girona. Durante este viaje, además, los viajeros disfrutaron de un paseo en barco hasta Cadaqués y Cabo de Creus, así como de una interesante visita al Teatro-Museo Dalí, en Figueres.

Grupo de Viajes Tambre que visió Burgos / Cedida

El segundo grupo disfrutó de una visita a Burgos y Las Merindandes, donde pudieron descubrir Lerma, Orbaneja del Castillo, Puentedey, el Monumento Natural de Ojo Guareña, el Desfiladero de La Yecla, el Monasterio de Santo Domingo de Silos, Frías, Tobera y Burgos. Durante este viaje, el grupo visitó bellas poblaciones de montaña, como Orbaneja del Castillo (un pueblo atravesado por una preciosa cascada), Puentedey (famosa por su puente de piedra natural) o la sorprendente Cueva Ermita de San Bernabé.

Alejandro Otero (dcha.) y Juan Carlos Díaz, con un ejemplar de ‘El cabujón rojo’ / Cedida

Alejandro Otero presentó ‘El cabujón rojo’ en la librería Couceiro

Alejandro Otero presentó esta semana en la librería Couceiro la versión castellana de su primera novela, El cabujón rojo, editada por Estrella del Norte. «Considero una oportunidad excelente publicarla en castellano, ya que tanto el tema como la trama encajan a la perfección de cara al éxito en los mercados de habla hispana. Ver la evolución de esta novela hipercompostelana, su crecimiento, es para mí un orgullo, un anhelo y una ilusión. Y no descarto que se haga su adaptación al formato audiovisual, que ya sería la culminación de la obra», explicó Otero, que estuvo acompañado en la presentación por su compañero troyano Juan Carlos Díaz.

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Los vecinos de Arabexo en Val do Dubra en la pulpada vecinal / Cedida

Pulpada vecinal de Arabexo en Val do Dubra

La pulpada vecinal de la parroquia de Arabexo, en el Concello de Val do Dubra, organizada por la comisión de fiestas, reunió el pasado viernes 1 de mayo a más de 400 personas, récord de asistencia en su cuarta edición. Tras el almuerzo, servido por Pulpería Guerra, con un menú que incluía empanada, pulpo y carne asada con guarnición, además de bebida, postre y café, los asistentes pudieron disfrutar de la música del Dúo Deluxe, que también animó la sesión vermú, así como de la actuación de DJ Ferre, que puso el broche musical hasta la madrugada.