Elisa Pose, hepatóloga compostelana premiada a nivel europeo: "El alcohol aumenta el riesgo de la mayor parte de los cánceres conocidos"

Elisa Pose estudió Medicina en la Universidade de Santiago, su tierra natal. En quinto curso, una beca Séneca la llevó a hacer prácticas en el servicio de digestivo del Hospital Clínic de Barcelona, donde conoció la Hepatología desde la primera línea sanitaria e investigadora. La experiencia le gustó tanto que pronto supo que aquel era el centro en el que quería trabajar. Volvió a Compostela ya con la idea de regresar a la ciudad condal en cuanto terminara la carrera para sumarse al equipo del Clínic. Hizo el MIR y eligió plaza allí, donde hoy se dedica a la atención y estudio de enfermedades del hígado causadas por el consumo de alcohol. Su labor la ha hecho merecedora, en la edición de 2026, del prestigioso premio que otorga cada año la United European Gastroenterology (UEG), la organización que agrupa a las principales sociedades médicas europeas del ámbito de la salud digestiva, a los científicos emergentes más prometedores. Los UEG Rising Stars (Estrellas Nacientes en español) reconocen los logros iniciales en la carrera de los galardonados y proporcionan una plataforma para que los jóvenes investigadores refuercen sus trayectorias profesionales. "Para mí es un honor recibir este reconocimiento", comparte en esta entrevista.

¿Por qué se decantó por la Hepatología?

La enfermedad hepática afecta a muchos órganos y sistemas y me pareció apasionante estudiarlo. El hígado es como una especie de laboratorio del cuerpo, cuando enferma, enferma todo. Además, veía que no existían apenas tratamientos para los pacientes que la sufrían y que muchos estaban casi desahuciados. Más allá del trasplante hepático, que se podía hacer en muy pocos pacientes, al resto de personas que desarrollaban una enfermedad del hígado en fase avanzada, lo que llamamos cirrosis, no teníamos nada que ofrecerles cuando se complicaba, así que también vi que había una necesidad y me pareció que valía la pena dedicarse a ello.

¿En qué campo se centra su labor médica e investigadora?

Estudio las enfermedades del hígado derivadas del consumo de alcohol y trato a pacientes que las sufren. No solo les veo yo y mis compañeros de Hepatología, sino que contamos en el hospital con una unidad de adicciones. Trabajamos mano a mano con un psiquiatra, una psicóloga, una trabajadora social y una enfermera de práctica avanzada para poder ofrecerles un tratamiento integral.

¿Qué incidencia tienen las enfermedades hepáticas relacionadas con el consumo de alcohol?

Las enfermedades hepáticas en general son la decimoprimera causa de muerte a nivel mundial y, en Europa, la causa más frecuente de estas enfermedades es, de lejos, el alcohol. Una cosa curiosa es que, a pesar de no ser tan frecuentes como las enfermedades cardiovasculares o algunos cánceres, las enfermedades hepáticas por el alcohol afectan a un sector de la población mucho más joven, por lo que el impacto social y económico que tienen es mucho mayor. La enfermedad crónica es además la principal causa de cáncer de hígado, que es el quinto cáncer más frecuente. Por lo tanto, la carga que tienen es brutal, pero se les dedica mucha menos atención. Hasta hace poco eran grandes olvidadas. Esto ha empezado a cambiar en los últimos años y por eso tenemos tantos avances recientes de tratamiento para estos pacientes.

"Las enfermedades hepáticas por el alcohol afectan a un sector de la población mucho más joven que otras"

El consumo de alcohol es un fenómenos muy arraigado social y culturalmente. ¿Creer que un vaso de vino al día o una cerveza no hacen daño o incluso son buenos es erróneo?

Hay mucha desinformación, y desinformación intencionada además, porque no interesa a muchos sectores de la industria del alcohol que seamos tan conscientes de los daños que genera. Yo siempre soy muy partidaria de que se dé toda la información tal y como es, de una manera abierta y no sesgada, porque al final es nuestra labor como médicos y desde la esfera científica. Las recomendaciones que hacen las principales organizaciones de salud tanto internacionales como a nivel estatal indican que cualquier consumo de alcohol conlleva un riesgo. Y no solo para el hígado, sino para muchas cosas. El alcohol contribuye a aumentar el riesgo de la mayor parte de los cánceres conocidos. También es un factor de riesgo cardiovascular, porque aumenta los niveles de colesterol y de triglicéridos. Genera mucho daño a nivel de diferentes órganos. Este es el mensaje que hemos de dar: cuanto menos mejor y cualquier consumo conlleva un riesgo. Obviamente no podemos ser ilusos, sabemos que está muy integrado en las costumbres y en nuestra sociedad, pero esto no quiere decir que no seamos conscientes de los daños que causa. No estamos hablando solo de una copa de vino, sino de un daño súper estructural. Europa es la región de la Organización Mundial de la Salud (OMS) donde se consume más cantidad de alcohol, y el daño que genera a nivel poblacional y de salud global es muy grande. No debemos minimizarlo. Las personas que desarrollan enfermedades crónicas del hígado por el alcohol tienen una historia de consumo de años, un trastorno por uso de alcohol, que es una enfermedad psiquiátrica reconocida y se ha de tratar como tal. Estamos hablando de una cosa muy seria.

No consumir alcohol a diario pero darse un atracón un día a la semana, por ejemplo, ¿qué impacto tiene?

Ese tipo de consumo, el llamado 'binge drinking' en inglés, es especialmente dañino, porque sube los niveles de alcohol de una manera muy marcada en pocas horas. El mecanismo de detoxificación del cuerpo se satura, se acumulan muchos más metabolitos tóxicos, etcétera. Por lo tanto, genera más daño que el consumo que se hace de una manera más repartida. Hay estudios científicos que lo han demostrado.

"El consumo por atracón es especialmente dañino. Sube los niveles de alcohol de forma muy marcada en pocas horas"

El mensaje es que lo seguro y aconsejable es 'alcohol cero' pero, ¿hay alcoholes que son más o menos nocivos para el sistema hepático?

El daño que genera el alcohol es tan grande a nivel social, orgánico y de diferentes enfermedades que no es una distinción que me sienta cómoda haciendo, porque por una parte no está avalada de manera científica y por otra puede llevar a entender que hay alcoholes que ni tan mal si los consumimos. Además, ahí también entra en juego el intereses de algunas industrias que intentan desvincularse del daño y poner el foco en posibles beneficios. La clave es entender que si, como persona adulta, decides tener un consumo de alcohol, que en cualquier caso tendría que ser muy moderado, es peor para tu salud que no tenerlo. Y es importante conocer qué aspectos aumentan el riesgo, como la obesidad o la diabetes. Por ejemplo, una persona con sobrepeso que bebe alcohol multiplica sus probabilidades de desarrollar enfermedades del hígado por cuatro o por cinco.

- Las estadísticas parecen reflejar que los jóvenes beben ahora menos. ¿Observan que se está dando esa tendencia?

Hay algunas encuestas a nivel poblacional que apuntan a que las nuevas generaciones empiezan a beber un poco más tarde y beben menos cantidad. Creo que aún es pronto, que tenemos que esperar unos años para ver si realmente estos datos se traducen en algo con más peso. Yo por ahora no lanzaría las campanas al vuelo.

- ¿Los daños graves en el hígado son irreversibles?

Cuando yo empecé a estudiar Hepatología se decía que la cirrosis era irreversible, que era la fase final de las enfermedades hepáticas. La gran mayoría de los pacientes que llegan a la fase de cirrosis y desarrollan complicaciones no van a poder revertir su situación. Probablemente fallezcan o pasen por un trasplante de hígado, aunque son una parte pequeña los que se pueden trasplantar porque muchos tienen contraindicaciones. Pero desde hace unos años hemos visto que una parte de los pacientes que tienen una cirrosis por alcohol y dejan de beber consiguen resolver las complicaciones derivadas de esta enfermedad. Experimentan lo que llamamos recompensación. La cirrosis supone tener el hígado cubierto de cicatrices y, desde hace pocos años, vemos que con fármacos e incluso dejando el consumo alcohol o controlando la obesidad estas cicatrices que tradicionalmente se decía que eran irreversibles pueden mejorar. Por lo tanto, ahora ya no diría que es irreversible. Aunque la gran mayoría de pacientes que llegan a esta fase no se recuperan, hay una parte que ahora sabemos que sí.

"No lanzaría las campanas al vuelo con la reducción del consumo de alcohol entre los jóvenes"

- ¿En qué proyectos e investigaciones trabaja en la actualidad?

Estamos inmersos en un proyecto europeo que engloba varios estudios. En el primero hemos analizado biomarcadores de enfermedad hepática en más de 20.000 pacientes que nos permiten ver si tienen enfermedad en el hígado o no a través de una muestra de sangre. También tenemos en marcha un ensayo clínico para ver si mirar el hígado a toda la población para la detección de enfermedad del hígado tiene sentido y aporta un beneficio en el medio plazo y en el largo plazo. Y, en enfermedad por alcohol, que es a lo que yo me dedico, hemos puesto en marcha dentro de la unidad de adicciones un programa de detección precoz de enfermedad del hígado a toda las personas que vienen a consultarse porque tienen un problema con el consumo de alcohol. Le proponemos hacerles una elastografía hepática, que permite ver si hay enfermedad en el hígado con unos toquecitos en la pared abdominal, y hemos visto dos cosas superinteresantes. La primera es que en torno a un 10% de los pacientes tienen ya una enfermedad de hígado avanzada y no lo sabían. Una vez que le hacemos la prueba, los vemos en consulta para informarles del resultado y darles unos consejos sobre qué cosas hacer y cuáles no hacer. Tras seguirlos durante seis meses hemos visto que, en comparación con los pacientes que no seguíamos, hay un porcentaje más alto que logra dejar de beber. Es decir, parece que el hecho de que alguien les mire el hígado cuando nunca se lo han mirado y les informe puede tener un efecto positivo más allá de la pura información. Además, antes los veíamos ya cuando estaba en una fase muy avanzada y ahora intentamos adelantarnos, para prevenir que se desarrollen estas enfermedades.

- ¿Visita con frecuenta su tierra?

Voy mucho a Santiago porque tanto mi familia como la de mi pareja están allí, y guardamos nuestras amistades de siempre. Además, tengo dos niños pequeños y la familia me mata si no vamos [ríe].

- ¿Le gustaría un día volver a Santiago para continuar su carrera aquí?

Dicen que todos los gallegos que estamos fuera tenemos siempre en mente volver en algún momento. Habría una parte muy satisfactoria en poder ayudar y hacer en mi tierra las cosas a las que me dedico. En este punto es complicado, pero siempre está en alguna parte de la cabeza.