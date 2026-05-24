El Santiago que ya no existe o que nunca pudo ser: de la Catedral del siglo XIII al Edificio Castromil

Edificios emblemáticos que recordamos de nuestra infancia y que la piqueta destruyó; antiguas catedrales que nada tienen que ver con su aspecto actual; castros de hace 20 siglos e incluso ambiciosos proyectos urbanísticos que nunca pasaron de ser planos o maquetas. Toda esta arquitectura perdida vuelve a la vida en las recreaciones digitales del Centro Infográfico Avanzado de Galicia (CIAG), que ha realizado cerca de 300 proyectos de restauración virtual del patrimonio gallego perdido, inacabado o que nunca llegó a materializarse.

El CIAG acaba de celebrar 15 años de este cometido que aúna una exhaustiva labor de investigación histórica y las últimas técnicas de digitalización. Surgió con el objetivo de llenar el vacío existente en cuanto a la virtualización sistemática y la puesta en valor del patrimonio inmaterial arqueológico, arquitectónico, etnográfico y antropológico de Galicia.

Según comenta a Faro de Vigo (del mismo grupo editorial que EL CORREO GALLEGO) el fundador y director creativo del CIAG, Carlos Paz de Lorenzo, los proyectos han sido en ocasiones encargos de investigadores, universidades o entidades de ámbito europeo. Por ejemplo, el centro trabajó durante dos años para la revista National Geographic, reconstruyendo virtualmente yacimientos arqueológicos en ciudades como Atenas, Cnosos (Grecia), Timgad (Argelia), Uxmal y Teotihuacán (México), entre otras.

El CIAG está formado por un grupo de artistas digitales especializados en técnicas infográficas y tecnologías 3D de vanguardia. Todas sus restauraciones digitales cuentan con la colaboración de grupos de investigación del patrimonio, no solo de universidades gallegas, sino también del resto de España y del extranjero, lo que garantiza el rigor histórico de los trabajos.

La gran avenida que conectaría Santiago

Entre las cerca de 300 reconstrucciones o proyectos de todo el mundo destacan aquellas vinculadas a Santiago de Compostela. Entre estas destaca el Plan Palacios, el proyecto que el arquitecto porriñés Antonio Palacios ideó para la ciudad en 1932. El propio Carlos Paz, junto con el director de proyectos Anxo Miján, Andrés Armesto y Alexandre González, fue el encargado de devolver a la vida a esta propuesta urbanística que imaginaba la creación de la Rúa Galicia.

Plan Palacios en Santiago / CIAG

Se trataba de una avenida que funcionaría como la "principal arteria" de la capital gallega y cuyo objetivo era prolongar el casco histórico para mejorar el acceso de vehículos hasta el Obradoiro. La propuesta llegó a ser aprobada en 1936 por el entonces alcalde Ánxel Casal, pero el estallido de la Guerra Civil dejó el proyecto en el olvido y la Rúa Galicia nunca llegó a concretarse.

La recración de este proyecto no es el único llevado a cabo por el CIAG en relación a la capital gallega y es que gracias al Centro Infógrafico Avanzado de Galicia podemos conocer como se vería la Catedral de Santiago con el paso de los siglos o como de imponente sería el Castillo da Rocha Forte.

La Catedral con el paso de los siglos

Si hay un símbolo que identifica a Santiago e, incluso, a Galicia es la Catedral. Imponente y maravillosa hoy en día, no siempre lució el aspecto actual y atravesó distintas etapas a lo largo de los años.

Primero fue una capilla, luego una pequeña iglesia y, entre los años 872 y 997, una basílica prerrománica. Precisamente esta última fue 'rescatada' por Anxo Miján y su aspecto hace más de mil años puede verse debajo de estas líneas.

Basílica prerrománica de Santiago en el siglo IX / CIAG

En 997, la entonces basílica fue destruida por Almanzor, el líder militar del Califato de Córdoba, que arrasó Santiago con el objetivo de destruir al que ya era por aquel entonces uno de los valuartes del cristianismo. Tras su destrucción por completo, comenzó a construirse la que daría pie a la Catedral actual.

Así, Anxo Miján recreó en 2020 la Catedral de Santiago en su etapa inicial, a finales del siglo XII. Este sería su aspecto, muy distinto al que cada día recibe a miles de visitantes en la actualidad:

Recreación de la Catedral de Santiago en el siglo XII / CIAG

Una Catedral que también fue recreada por Josep R. Casals (2016) poco tiempo después, a comienzos del siglo XIII, con algunos cambios respecto al edificio anterior.

Recreación de la Catedral de Santiago en el siglo XIII / CIAG

Dos edificios históricos en Praza de Galicia

A finales del año 1975 tuvo lugar el que para muchos consideran «el mayor crimen urbanístico y arquitectónico de la historia de Santiago»: la demolición del edificio Castromil, un edificio modernista de los años veinte ubicado en la antigua Plaza García Prieto, hoy en día Praza de Galicia.

Proyecto de reforma del antiguo Edificio Castromil / CIAG

El proyecto de reforma del histórico edificio, que nunca llegó a llevarse a cabo, cobra también vida en la actualidad gracias a Carlos Paz, Andrés Armesto y Anxo Miján.

Otra construcción desaparecida de Praza de Galicia es la antigua Casa da Inquisición, que desde 1728 ocupaba la esquina donde hoy en día se erige el Hotel Compostela. En 1913 fue derribado y en 1927 comenzó a construirse el hotel, pero su aspecto por entonces puede observarse gracias a la virtualización de Carlos Paz en 2018.

Recreación de la Casa da Inquisición de Santiago / CIAG

La fortaleza más grande del Reino de Galicia

Otra construcción desaparecida de la capital gallega es el Castelo da Rocha Forte. Levantado a mediados del siglo XIII, aunque no se sabe con exactitud el año, fue durante años la fortaleza más grande y poderosa del Reino de Galicia hasta que en 1467 fue destruido durante la Gran Guerra Irmandiña.

Recreación del Castelo da Roche Forte / CIAG

Del Pazo dos Condes de Priegue al Raxoi del siglo XVIII

También a Santiago corresponden las recreaciones del Pazo dos Condes de Priegue, situado en la Rúa das Casas Reais entre 1750 y 1913; el antiguo Mercado de Ferro en el Mercado de Abastos (1870-1941); el aspecto que tenía el Pazo de Raxoi a mediados del siglo XVIII; o la Praza Imaxinaria, una propuesta del arquitecto Manuel Gómez Román que nunca llegó a ver la luz.

Noticias relacionadas

De izquierda a derecha, recreación del Pazo dos Condes de Priegue, el aniguo Mercado de Ferro, el Pazo de Raxoi en el siglo XVIII y la Praza Imaxinaria / CIAG

Todas estas recreaciones, así como decenas más de diversos lugares de Galicia, pueden contemplarse, con su correspondiente información, en la página web del Centro Avanzado de Infografía de Galicia, www.ciagalicia.com.