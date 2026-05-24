Tranquilidad e ilusión en la AMPA del Peleteiro de Santiago tras integrarse en el grupo Globeducate

«Tranquilos, ilusionados por la ventana de oportunidades que se abren para nuestras hijas e hijos y confiados en que se mantendrá la cultura del colegio», así resume la presidenta de la Asociación de Madres y Padres del Manuel Peleteiro, Elena Rivas, cómo están viviendo las familias de los alumnos de este centro escolar privado de Santiago el cambio de propietario.

Un traspaso de manos que se hacía público esta semana y que supone que este histórico colegio compostelano pasa a integrarse dentro del grupo internacional Globeducate.

Elena Rivas destaca en conversación con EL CORREO GALLEGO que desde la dirección «nos han transmitido total tranquilidad porque es un grupo que suele ser muy respetuoso con la cultura de los colegios de su red» y asegura que «a nosotros nos gustaría que se siguiera manteniendo ese carácter de familiaridad que tenemos, ese contacto con las familias de las niñas y niños que siempre se ha favorecido en un colegio con unos valores estructurados desde hace mucho tiempo».

Se mantiene el equipo directivo y de profesorado

Incide en que «tenemos confianza en que la cultura del centro se va a mantener, puesto que también nos han confirmado que la dirección continúa en el colegio, así como el profesorado y el resto del equipo directivo».

Recalca en este sentido que para el próximo curso «la toma de decisiones va a seguir exactamente igual y con la misma dirección; eso se va a respetar, con lo cual no esperamos ningún cambio sustancial», más allá de que desde el colectivo de las familias entienden que esta integración en Globeducate va a resultar positiva para el alumnado, ya que al pasar a pertenecer a un grupo internacional «se va a abrir una ventana de oportunidades» para los estudiantes.

Interrogada sobre si a las familias les había pillado por sorpresa el relevo en la propiedad del colegio, indica que sí hubo sorpresa en cuanto a que se materializara el cambio de manos en este momento, si bien «es cierto que el colegio ya se puso en contacto con la AMPA el pasado año para informarnos de que se iban a ir dando pasos en esta dirección».

Respeto a la filosofía de cada centro

Con respecto a los nuevos dueños del Manuel Peleteiro, destaca que por lo que han visto en otros colegios es un grupo que respeta la filosofía de cada uno de ellos.

Elena Rivas avanza que aunque aún no les ha dado tiempo, puesto que la noticia se oficializaba este martes, tienen pensado ponerse en contacto con asociaciones de madres y padres de alumnos de otros centros de la red.

Por ahora, y a la espera de que la hoja de ruta continúe como está previsto sin mayores sobresaltos, pone el acento en «la ventana de oportunidades que se abren para internacionalizar a nuestros niños de Santiago, con posibilidades de intercambios con el resto de colegios» y es que, como recuerda, «Globeducate está presente en once países y cuenta con 65 centros, con lo que en cursos de verano, trimestres de intercambio, se abren muchas opciones que nosotros vemos con optimismo».

Vocación docente

Asegura que se han informado en mayor profundidad sobre el grupo desde que se dio a conocer la noticia de que pasaría a ser el propietario del Peleteiro, y destaca del mismo que «en su cartera tiene centros muy reputados, sabemos que es un grupo que nació con vocación docente, primero como varios colegios, y que en esa vocación docente respeta la cultura y la autonomía de los centros, que es algo que a nosotros nos parece importante porque queremos que se conserve la familiaridad que mantenemos en el colegio; todo apunta a que va a seguir siendo así y nos han tranquilizado mucho en este aspecto».

"Queremos que se conserve la familiaridad que mantenemos en el colegio; todo apunta a que va a seguir siendo así y nos han tranquilizado mucho en este aspecto» Elena Rivas — Presidenta de la Asociación de Madres y Padres del colegio Manuel Peleteiro

Un conglomerado del que ahora pasa también a formar parte el Manuel Peleteiro, integrándose en esa red de 65 centros en once países, entre ellos los British School de Vigo y A Coruña en Galicia, gran parte de los cuales «tienen una excelente calidad educativa y cuentan con muy buenas valoraciones», tal y como recalca Elena Silva, quien incide en que las familias afrontan esta nueva etapa esperanzadas y con ilusión.

Con más de cuarenta mil alumnos, Globeducate pertenece en su mayoría al fondo británico Providence Equity Partners, especializado en inversiones en educación y tecnología.

Una docena de centros en España

En España, además de los dos British School en Galicia y ahora el Peleteiro en Santiago, cuenta con otros nueve centros privados: está presente en Granada, Madrid y la localidad mallorquina de Calvià con un colegio en cada una de estas ubicaciones, mientras que la comunidad catalana tiene dos (uno en Sant Cugat y otro en Barcelona), al igual que en la valenciana (Castellón y Valencia).

Incorporado ya en la web de Globeducate, del Peleteiro se destaca que desde su fundación en 1951 se ha mantenido fiel a una filosofía educativa en la que el aprendizaje debe ser «estimulante y fundamentado en sólidos valores», y se subraya su liderazgo como centro reconocido por su excelencia académica.