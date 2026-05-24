Kawanda se muda al casco histórico: la tienda de 'Animal' abre un nuevo local en Santiago para su regreso a Netflix

Tras el éxito de su primera temporada, Netflix confirmaba a finales del pasad mes de abril lo que era un secreto a voces (y muy esperado). Animal, la comedia rural gallega ambientada en Santiago y sus alredores y protagonizada por el compostelano Luis Zahera, iniciaría este mes de mayo los rodajes de su segunda y su tercera temporada.

La plataforma roja confirmaba así que tendremos Animal y un Luis Zahera veterinario para rato. Algo que no pilla a nadie por sorpresa, más si tenemos en cuenta que la serie producida por Alea Media logró cautivar al público desde el primer momento a base de humor y retranca gallega.

Prueba de ello son las cifras que Animal logró el pasado año en la plataforma de streaming: 14,8 millones de visualizaciones en total. Además, a los pocos días de estrenarse, ya se convirtió en la serie más vista en España y una de las más seguidas en todo el mundo, llegando a ser la segunda ficción de habla no inglesa más vista en Netflix.

Un éxito que traspasó la pantalla

Así, la ficción protagonizada por Luis Zahera y Lucía Caraballo se convirtió rápidamente en un fenómeno global, un éxito que incluso traspasó las pantallas. La tienda Kawanda, escenario principal de la serie, aparece desde el estreno de la ficción en Google Maps como si fuera un negocio real, situado en la calle Polonia, 10, en el polígono de Costa Vella, en la nave que un día fue sede de EL CORREO GALLEGO. Pero la cosa no queda solo hay y es que, incluso cuenta con reseñales reales de usuarios que aseguran haber acudido a la clínica de mascotas.

Ahora, de cara a las nuevas entregas habrá que estar atentos para saber si Luis Zahera y Lucía Caraballo abandonan la tienda de Kawanda ubicada en Costa Vella o si simplemente habrá una segunda tienda vinculada al universo Kawanda en otra ubicación de Santiago: en pleno casco histórico.

La clínica veterinaria de 'Animal' en el Polígono de Costa Vella / GM

De negocio centenario a tienda Kawanda

Y es que en los últimos días, la esquina de la Rúa do Vilar con la Plaza do Toural que hasta el pasado verano ocupaba el histórico comercio Confecciones Riande luce una estética muy diferente: escaparates llenos de productos para animales, merchandising de Kawanda, los desfogadores caninos que tanto sorprendieron a Zahera en la primera entrega o incluso rótulos del nuevo nombre de la tienda, 'Kawanda Urban'.

Un decorado temporal

Con todo, tal y como indica la propia productora, Alea Media, esta modificación de uno de los locales con más historia de la zona vieja es temporal y pronto regresará a su estado habitual.

"Las actuaciones visibles en el inmueble forman parte de una intervención efímera vinculada al rodaje de una producción audiovisual y una vez finalizada esta, el edificio será restituido a su estado previo", se puede leer en un cartel colgado en el inmueble por la propia productora.

Noticias relacionadas

Cartel de Alea Media en el escaparate de la antigua tienda de Confecciones Riande / ECG

Con todo, habrá que estar atentos a ver si, con la llegada de Kawanda al casco histórico compostelano, la tienda-boutique para mascotas estrena un nuevo perfil en Google Maps, esta vez en pleno corazón de Santiago.