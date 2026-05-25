Un urólogo del CHUS advierte: «La sangre en orina es una alerta de cáncer de vejiga que no se debe obviar»

Participa activamente en una campaña sobre cáncer de vejiga a nivel estatal. ¿Con qué objetivo?

Soy el coordinador nacional del grupo de Urología Oncológica de la Asociación Española de Urología, donde se trabaja en el diagnóstico, prevención y tratamiento de tumores urológicos. Este mes es el de concienciación del cáncer de vejiga y colaboramos con AstraZeneca en una iniciativa de instalar urinarios teñidos de rojo en diferentes plazas de Madrid, Valencia y también en Santiago. Lo que pretendemos es concienciar a la población sobre la importancia de acudir al urólogo cuando aparece el signo más frecuente y característico del cáncer de vejiga, que es la hematuria, la aparición de sangre en la orina.

¿La orina en sangre apunta a un cáncer de vejiga?

No necesariamente. Puede aparecer esa hematuria por una infección, por un cálculo en el riñón, pero hay que ser conscientes de que orinar sangre no es normal y no se puede mirar para otro lado. Hay que descartar otras posibles causas más graves como un cáncer de vejiga, puesto que el pronóstico va a variar mucho en función de si el diagnóstico se hace a tiempo o llega tarde.

¿Cómo puede variar entre un diagnóstico precoz o tardío?

Si en cualquier tumor hay diferencia, en este caso con un diagnóstico precoz la posibilidad de curación es muy alta o total. Hay grandes tratamientos que mejoran el pronóstico, el 80% de los tumores de vejiga se diagnostican como una enfermedad localizada y son totalmente curables. Sin embargo, hay un 20% a los que hemos llegado tarde o son más agresivos, y deben someterse a una cistectomía, hay que extirparles la vejiga, con consecuencias para su imagen corporal y potenciales complicaciones del postoperatorio. Con la cirugía robótica estamos consiguiendo reducir la morbimortalidad y, además, permite altas más precoces que hace veinte años.

Quinto tumor más frecuente en España

De ahí la importancia de acudir al urólogo.

Desde luego. No todo sangrado es un tumor de vejiga, pero la hematuria es un síntoma claro que no hay que obviar. Hay una masculinidad mal entendida de que el varón no debe ir al urólogo, mientras que la mujer sí va al ginecólogo a sus revisiones, pero esa masculinidad mal entendida resta años de vida. Estamos a años luz de la sensibilización y concienciación que tienen las mujeres con el cáncer de mama por ejemplo. En cuanto al cáncer de vejiga hay muy poca concienciación, pese a que estamos ante el quinto tumor más frecuente en España, no hablamos de un tumor poco prevalente o de una enfermedad rara.

"Hay una masculinidad mal entendida de que el varón no debe ir al urólogo, mientras que la mujer sí va al ginecólogo a sus revisiones" Daniel Pérez Fentes — Urólogo

¿Difiere por sexos su prevalencia?

Es mayor en hombres, pero es algo ligado directamente al tabaquismo. El 50% de cánceres de vejiga se asocia con el tabaco, algo que muchos pacientes desconocen porque lo vinculan al pulmón, pero todos esos agentes químicos que se inhalan pasan al torrente circulatorio y se eliminan por la orina. Y como consecuencia de esa acción química repetida y constante durante muchos años, puede aparecer un tumor en la superficie de la vejiga. Por ahora este cáncer está más ligado a los hombres, pero en los últimos diez, quince años, estamos viendo que empieza a haber mayor incidencia en las mujeres, también porque hay más fumadoras.

Uno de cada dos está relacionado con el tabaco...

Sí, hay una relación directa entre el tabaquismo y el desarrollo de un cáncer vesical, y una vez que extirpamos el tumor, el riesgo de que vuelva disminuye mucho, siempre que no se fume, que es algo que a veces los pacientes olvidan una vez pasado el susto. También se ha relacionado con la exposición a algunos agentes químicos que ahora ya no se utilizan.

Cirugía robótica

¿Qué avances ha habido en el tratamiento?

En el apartado quirúrgico, el principal avance de los últimos años ha sido la cirugía robótica, que nos permite una extirpación a través de pequeños orificios sin abrir la pared abdominal, al igual que si tenemos que utilizar intestino para crear una nueva vejiga o derivar la orina hacia el exterior. La cirugía robótica acorta el postoperatorio y disminuye las complicaciones. En el apartado médico hay dos líneas novedosas que han cambiado el pronóstico. Una es la inmunoterapia y otra son los anticuerpos conjugados, que diría que es lo que más ha revolucionado el pronóstico incluso en pacientes con metástasis.

Pioneros en el uso de fármacos

¿Trabajan en Santiago con esos anticuerpos conjugados?

Sí. Es cierto que los trámites burocráticos a veces nos desesperan a los clínicos, pero en Galicia existe un mecanismo de solicitud especial de fármaco que creó el Sergas y que nos permite ser pioneros en el uso de fármacos en la comunidad. Empezamos a utilizar estos anticuerpos conjugados hace un año y desde hace unos meses ya no solo en enfermedad avanzada.

¿Cuántos cánceres de vejiga detectan al año en el CHUS y en qué edades?

Se realizarán unas treinta cistectomías anualmente, y resecciones de tumores superficiales de vejiga, que son mucho más frecuentes, entre ocho y diez a la semana. Con respecto a la edad, suelen ser pacientes a partir de la quinta década de vida y con mayor evidencia en torno a la séptima, aunque cada vez vemos a gente más joven ligada a ese factor de riesgo que es el tabaquismo con cáncer de vejiga.