Unos encapuchados rompen una de la grandes macetas de terracota que adornan la entrada del jardín del Hotel Costa Vella

Lamentable suceso el ocurrido durante la madrugada del pasado viernes en la zona vieja de Santiago. Una de las dos grandes macetas de terracota que adornan desde hace años la entrada del popular jardín del Hotel Costa Vella, fue derribada y destrozada por unos encapuchados en un nuevo acto incívico en la capital de Galicia.

Un hecho que ha generado un gran pesar en la dirección del hotel, ya que, tal y como relata su gerente José Antonio Liñares a EL CORREO GALLEGO, "estas macetas eran las últimas que quedaban en una empresa que ya cerró, por lo que son irremplazables", explica.

Así se topo la entrada al jardín del Hotel Costa Vella su gerente, Jose Antonio Liñares, cuando acudió el viernes a la mañana al establecimiento / Cedida

Según Liñares, "todo sucedió sobre las 03:15 horas de madrugada del viernes y una de nuestras cámaras captó a unos encapuchados derribándola intencionadamente". Unas imágenes que no valdrán de mucho a la hora de interponer la denuncia, puesto que debido a la oscuridad de la noche, "los individuos no son identificables", cuenta el gerente.

Un daño gratutito

"Las macetas gigantes las pusimos en la pospandemia, cuando hicimos la obra de accesibilidad a la terraza en el año 2021". Es el tiempo que según José Antonio Liñares lleva cuidando, podando y regando los camelios que están plantados en ellas, y aunque estos tiestos tienen un alto valor económico, lo que más les duele en el Hotel Costa Vella, "es el daño gratuito" propiciado por los vándalos.

"Un acto de barbarie e incivismo"

Por eso lamentan que, pese hacer un esfuerzo "para devolver a la ciudad un poco lo que nos da", alguien lo destroce en apenas unos segundos. Asimismo, Liñares califica el hecho como "un acto de barbarie e incivismo", y expone que aunque se pueda considerar un acto menor porque no pasó ninguna desgracia, "imagínate que paso yo en ese momento, les llamo la atención y ocurre algo como con el fallecido Antonio Costa, el dueño de la carnicería Chelo&Muñico", por lo que, a su modo de ver, entiende que "debería haber más control sobre este tipo de individuos", finaliza.