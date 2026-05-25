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Heridas cuatro personas tras salirse de la vía y cruzar la mediana en la AP-9 a la altura de Santiago

Según informaron varios particulares al 112 Galicia, el vehículo patinó, atravesó la mediana y terminó en los carriles del sentido contrario

Lugar en el que se produjo el accidente

Lugar en el que se produjo el accidente / Google Maps

Agencias

Cuatro jóvenes de entre 23 y 25 años han resultado heridos leves en la noche de este pasado domingo tras sufrir una salida de vía con el turismo en el que viajaban en la AP-9, a su paso por el municipio de Santiago de Compostela.

El accidente se produjo sobre las 22.15 horas en el kilómetro 58 de la autopista, en sentido Santiago, concretamente en la zona de Marantes. Según informaron varios particulares al 112 Galicia, el vehículo patinó, atravesó la mediana y terminó en los carriles del sentido contrario de la marcha.

Urxencias Sanitarias de Galicia-061, tras recibir la alerta a las 22.19 horas, movilizó una ambulancia asistencial de soporte vital avanzado (SVA), dos de soporte vital básico (SVB) y personal sanitario del PAC de Santiago.

Los servicios sanitarios atendieron a los cuatro ocupantes: un joven de 23 años, otro de 24 y dos varones de 25 años. Todos ellos fueron trasladados al Hospital Clínico Universitario de Santiago.

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En el operativo de emergencia también participaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Santiago y operarios de conservación de la autopista.

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