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Netflix regresa a Santiago para rodar las nuevas temporadas de ‘Animal’ en el casco histórico

Inicia las grabaciones de la serie protagonizada por Luis Zahera en el bajo de la rúa do Vilar que ocupaba el comercio Confecciones Riande

Netflix ya rueda lo nuevo de 'Animal' en Santiago

Netflix ya rueda lo nuevo de 'Animal' en Santiago

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Netflix ya rueda lo nuevo de 'Animal' en Santiago / Antonio Hernández

Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

Tras los rodajes de Lobo y El crimen de Pazos, Netflix ha vuelto a las calles de Santiago.

Una serie de Netflix muy 'Animal' protagonizada por Luis Zahera

Lo ha hecho para iniciar las grabaciones de las nuevas temporadas de Animal —la plataforma roja ya ha confirmado que habrá una segunda y una tercera entrega—, comedia rural gallega de la productora Alea Media que logró cautivar al público a base de humor y retranca.

Fotograma de la nueva temporada de Animal

Luis Zahera, en 'Animal', serie de Netflix rodada en Santiago y alrededores. / Cedida

Todo ello mostrando situaciones de lo más absurdas y surrealistas a las que veterinarios como Antón —personaje al que el compostelano Luis Zahera, gran protagonista de la serie, pone cara— tienen que hacer frente debido al excesivo cariño que algunos dueños, no todos, tienen por sus animales de compañía.

'Animal', un fenómeno global de Netflix que traspasó la pantalla

Una trama que, rápidamente, se convirtió en todo un fenómeno global. Un claro ejemplo son las cifras que Animal cosechó el pasado 2025 en la plataforma roja. 14,8 millones de visualizaciones en total. Es más, a los pocos días de su estreno se convirtió en la serie más vista en España y una de las más seguidas en todo el mundo. De hecho, llegó a ser la segunda ficción de habla no inglesa de Netflix más vista.

Fotograma de la nueva temporada de Animal

Luis Zahera y Lucía Caraballo, en ‘Animal’, serie de Netflix rodada en Santiago y alrededores. / Netflix

Pero este fenómeno no solo trascendió a través de las pantallas, sino que las traspasó. Cabe recordar que seguidores de la serie llegaron a crear un perfil de empresa en Google de la tienda Kawanda en la que trabajaban los protagonistas de la primera temporada —nave ubicada en el polígono de Costa Vella que un día fue sede de EL CORREO GALLEGO—, y que, incluso, a día de hoy, cuenta con reseñas reales inspiradas en los diálogos de una ficción que, ahora, vuelve a grabar en la comunidad gallega.

Netflix inicia los rodajes de las nuevas temporadas en el casco histórico de Santiago

Unos rodajes —ya iniciados según Netflix a finales de abril— que se trasladan esta semana al casco histórico de Santiago, concretamente hasta el bajo de la rúa do Vilar que hace esquina con la Praza do Toural.

Netflix ya rueda lo nuevo de 'Animal' en Santiago

Un momento de los rodajes de la serie de Netflix 'Animal' en la rúa do Vilar de Santiago. / Antonio Hernández

Un espacio que ocupó el histórico comercio Confecciones Riande y que, desde la pasada semana, se ha convertido en el nuevo Kawanda Urban de Santiago, el escenario principal de los nuevos episodios de Animal.

La tienda abierta en la rúa do Vilar, escenario principal de los nuevos capítulos de 'Animal'

De hecho, esta tienda devolverá la ilusión a Antón (Luis Zahera). Pero su estabilidad, si es que alguna vez la ha tenido, se tambaleará cuando su sobrina Uxía (Lucía Caraballo), recién diplomada en etología, se incorpore al negocio.

Luis Zahera y ‘Animal’ están de vuelta Netflix y confirma el inicio de los rodajes de las temporadas 2 y 3

Luis Zahera, Álvaro Mel y Lucía Caraballo, en una imagen promocional de las nuevas temporadas de la serie de Netflix 'Animal'. / Cedida

Juntos, con la ayuda de Mike (Álvaro Mel), nuevo gerente de Kawanda, pondrán en marcha un popular servicio de entierros para mascotas que traerá prosperidad a Topomorto, ficticio pueblo de la serie al que dan vida lugares como Touro, Ponte Maceira, Arzúa, Teo o Vedra.

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Sin embargo, el inesperado auge económico revelará un oscuro secreto que se esconde bajo la superficie y que, esperemos que más pronto que tarde, podramos descubrir en Netflix.

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