Sara Carbonero, de paseo por el Obradoiro tras un fin de semana de desconexión en Galicia
La periodista, que reaparecía públicamente el jueves tras la pérdida de su madre, aprovechó la estancia en la comunidad para hacer turismo junto a su pareja, Jota Cabrera
Tras reaparecer públicamente este pasado jueves 21 de mayo, después de la pérdida de su madre Goyi Arévalo el pasado 12 de abril, la periodista Sara Carbonero ha disfrutado de un fin de semana de desconexión en Galicia.
"Intento hacer cosas en el día, que mis hijos me vean bien, rodearme de buenos amigos y ya está, pero realmente estoy mal, o sea, mal, entiéndase, no es que esté mal de que me pase nada, pero estoy muy triste", señalaba el pasado jueves en su reaparición pública, durante la inauguración del nuevo punto de venta de su marca de moda 'Slowlove'.
Así, demostrando que esa es su 'fórmula' para intentar sobrellevar el fallecimiento de uno de sus mayores pilares, la toledana puso rumbo al noroeste peninsular para disfrutar con su pareja, Jota Cabrera, de unos días de tranquilidad y desconexión.
¿Por qué Galicia?
Sara Carbonero y Jota Cabrera han viajado hasta Galicia para apoyar al hijo mayor de la periodista, Martín Casillas Carbonero, de 12 años, que disputó estos últimos días el Torneo Arousa Fútbol 7 en Ribadumia con el Alevín A del Real Madrid, un torneo en el que también participaron los alevines de la SD Compostela.
Además de animar al pequeño, portero como era su padre (Iker Casillas), durante el torneo, Sara Carbonero también ha aprovechado su estancia en Galicia para realizar algo de turismo por la comunidad.
De la Torre de Hércules al Obradoiro
A través de sus redes sociales, la periodista ha compartido algunas imágenes de su paso por tierras gallegas, con parada en A Coruña, donde ha visitado el casco antiguo, el puerto o la Torre de Hércules.
La escapada también ha incluido una parada en Santiago. Carbonero compartió a través de su Instagram una imagen junto a Jota Cabrera en uno de los espacios más reconocibles de la capital gallega, e incluso de Galicia, como es la Praza do Obradoiro, con la Catedral de fondo.
La visita de Carbonero a Galicia no estuvo exenta de las tormentas que estos últimos días golpearon la comunidad y es que, tal y como compartió en redes, la lluvia la pilló visitando Betanzos, aunque lo cierto es que se lo tomó muy a la gallega: "Se chove, que chova".
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