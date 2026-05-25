Así están cambiando TikTok e Instagram el uso del gallego entre los jóvenes

Cada vez es más habitual ver a jóvenes utilizando el gallego en redes sociales, un fenómeno que está transformando la forma en la que el idioma se usa y se percibe entre las nuevas generaciones. Pero, ¿hasta qué punto?

Esta es precisamente la premisa del nuevo estudio de la Universidade de Santiago (USC) que, a través del proyecto IDEOLINGAL, investiga las ideologías lingüísticas y la construcción de identidades en Galicia, centrando su atención en el papel emergente de la creación de contenido en gallego en las redes sociales orales.

Según han compartido en un comunicado, la investigación parte de una metodología innovadora que busca analizar cómo en esta oralidad digital es posible observar procesos de cambio lingüístico, además de conocer de qué manera el contacto con otros idiomas -como el español y el inglés- afecta a la producción en gallego entre los jóvenes.

Cuáles son las motivaciones para el empleo del gallego en redes, el papel del gallego normativo en el entorno digital o la creación de comunidades de uso son algunas de las cuestiones que se abordarán analíticamente a lo largo de los tres años de duración del proyecto.

La explosión del gallego en redes sociales

La investigación aspira a conocer en profundidad un fenómeno emergente de gran relevancia para el idioma: la actual eclosión de perfiles en gallego en las principales redes sociales orales, Instagram y TikTok.

Según explican, el proyecto buscará así determinar si en la sociedad gallega están en marcha procesos de (re)creación identitaria, tanto individual como colectiva, relacionados con la lengua.

El punto de partida

La hipótesis de partida consiste en postular que efectivamente hay cambios significativos en la visión y en la práctica lingüística en gallego de las nuevas generaciones, "xeralmente menos preocupadas pola corrección formal da mensaxe e máis implicadas en procurar unha naturalidade performativa que lles permita triunfar en redes".

“A xente nova está reconsiderando o papel das variedades dialectais nas súas publicacións para as redes sociais orais”, explican los profesores responsables de la investigación.

La investigación, con financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, está liderada desde el Instituto da Lingua Galega (ILG) de la USC.

Revalorización y resignificación del idioma

El proyecto ahonda en un espacio clave para el conocimiento de la realidad lingüística y sociológica de la Galicia actual, ya que “a indagación sobre as ideoloxías da xente nova é especialmente pertinente nun momento no que as estatísticas amosan serias dificultades na transmisión interxeracional do idioma”, afirma la profesora de la Facultade de Humanidades, Carme Silva Domínguez, una de las investigadoras principales.

La investigación introduce aspectos que permitirán conocer mejor el perfil laboral del credaor de contenido que utiliza la lengua gallega, el cual está cada vez más demandado en campañas de marketing por empresas e instituciones.

“Indagar nos novos procesos de revalorización e de resignificación do idioma en termos económicos (commodification) supón afrontar unha finalidade innovadora e unha lectura funcional da lingua”, añade el profesor Xosé Luís Regueira, otro de los investigadores principales del proyector y profesor de la Facultade de Filoloxía.

El equipo de investigación está formado por Elisa Fernández Rei, Montserrat Recalde, Vítor Míguez, Cibrán Tenreiro y Noemí Basanta; conforman el equipo de trabajo Estela Fidalgo Garra, Miguel Guisantes Alonso y Daniel Amarelo Montero.