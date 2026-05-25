Así fue la tormenta eléctrica que iluminó el cielo de Santiago este domingo: más de 2.000 rayos cayeron en Galicia

Una fuerte tormenta eléctrica iluminó este domingo por la noche el cielo de Santiago. Un fenómeno que muchos compostelanos pudieron observar desde las ventanas de sus casas después de una jornada en la que en la capital de Galicia, al igual que en el resto de la comunidad, se llegaron a superar los 30 grados en un día más propio del verano.

Eran en torno a las 22:30 horas cuando, los primeros destellos, comenzaron a llamar la atención de los santiagueses, preludio de lo que se venía a continuación. Pasadas las 23:00 horas y ya con noche cerrada, la formación de nubes de evolución se tradujo en una fuerte tormenta que se prolongó durante más de una hora, dejando imágenes tan impactantes como las recogidas en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Más de 2.000 rayos en las últimas 24 horas

Además de la fuerte tormenta que pasó a última hora de este domingo sobre Santiago, en otros muchos otros puntos de Galicia la situación fue similar. Según los datos ofrecidos por Meteogalicia, en las últimas 24 horas cayeron un total de 2.340 rayos repartidos por toda nuestra geografía, aunque la mayoría de ellos se registraron en las provincias de A Coruña y Lugo.

Este lunes continúa la actividad tormentosa

Tal y como muestra la previsión de Meteogalicia para este lunes, la semana parece que comienza de igual que manera que la que terminó la anterior. Pese a que los termómetros volverán a marcar valores más propios de la época estival, desde la agencia de meteorología gallega advierten de que la inestabilidad atmosférica va a persistir durante este lunes, por lo que se esperan cielos con intervalos de nubes y claros, los cuales irán creciendo progresivamente hasta dejar de nuevo episodios tormentosos durante la segunda mitad del día en las provincias de Lugo y Ourense.

Una de los rayos que pudieron observarse este domingo en Santiago / David Suárez

Las temperaturas siguen sin cambios. En Ourense capital alcanzarán los 34 grados, en lo que será una nueva jornada sofocante en la ciudad de las Burgas. Le siguen de cerca Lugo y Santiago, con 31 y 30 grados respectivamente. En el sur el calor será más llevadero, ya que en ciudades como Vigo o Pontevedra los mercurios subirán hasta los 26 grados.