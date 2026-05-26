As non adscritas piden anticipar melloras na mobilidade na zona de Salgueiriños
Buscan que a área se prepare con vistas ao proxecto da Xunta de construír alí 224 vivendas
A edil non adscrita Mercedes Rosón anunciou que defenderá no pleno desta semana unha proposición orientada a garantir alternativas de estacionamento e mellorar a mobilidade na contorna de Salgueiriños ante o anuncio da Xunta de desenvolver na súa parcela desta zona un proxecto urbanístico con 224 vivendas de promoción pública e unha residencia xuvenil de 150 prazas.
Rosón sinala que o anuncio chega «despois de máis dunha década e media de gobernos do PP sen desenvolver políticas ambiciosas de vivenda pública en Santiago», a pesar de considerar que estas novas vivendas son «unha actuación benvida e necesaria».
A concelleira advirte que «esta situación obriga o Concello a anticiparse e planificar solucións alternativas que permitan manter un servizo relevante para a mobilidade da zona norte e para o turismo itinerante».
Rosón lembra que as non adscritas xa trasladaran esta preocupación na negociación dos orzamentos municipais, incorporando expresamente a proposta de crear un aparcadoiro disuasorio na zona norte da cidade coa colaboración doutras administracións para a súa planificación, financiamento e execución.
A proposta que defenderá no pleno tamén aborda a situación da zona de estacionamento anexa, utilizada semanalmente para a celebración do mercadillo dos xoves. Segundo expón Rosón, este espazo presenta “un enorme potencial como equipamento de estacionamento e mobilidade para o barrio”.
Por este motivo, a iniciativa solicita habilitar unha nova entrada e saída deste aparcadoiro cara á rúa Manuel María, mellorando a accesibilidade e evitando que os vehículos teñan que acceder exclusivamente pola rúa de Melide.
