Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lavacolla se reactivaCentro de Artes DixitaisNatane VilasAlquiler en los concellosZapatero
instagram

Atascos en la autovía AG-56 Brión-Santiago: la avería de un camión y una colisión entre dos coches provocan grandes retenciones

Protección Civil de Ames ha tenido cortar el acceso a la vía desde Bertamiráns

Imagen de archivo de una mañana de retenciones en la autovía AG-56 Brión-Santiago

Imagen de archivo de una mañana de retenciones en la autovía AG-56 Brión-Santiago / Cedida

David Suárez

Santiago de Compostela

Nueva mañana de retenciones para los usuarios de la autovía AG-56 en sentido Santiago. Esta vez la culpa la tienen la avería de un camión y un accidente leve entre dos coches, los cuales complican la circulación para poder acceder a la capital de Galicia este martes.

Fuentes consultadas de Protección Civil de Ames confirman a EL CORREO GALLEGO que debido a su intervención en la vía para atender estos incidentes, "se está generando bastante retención", por lo que para poder trabajar con seguridad, "estamos cortando el acceso número tres desde Bertamiráns", explican.

Noticias relacionadas

NOTICIA EN AMPLIACIÓN

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Movimiento en la hostelería de la zona vieja de Santiago: A Carrilana cambia de manos
  2. La panadería con una de las empanadas más famosas de Santiago: 'Uso a mesma masa coa que fago o pan
  3. Luz verde definitiva a la capitalidad de Santiago: Rueda defiende la subida del 14 % y Sanmartín la considera “insuficiente”
  4. El colegio Peleteiro de Santiago pasa a integrarse en el grupo internacional Globeducate
  5. La estudiante de la USC con el mejor expediente de Galicia: 'Escollería Historia unha e mil veces máis”
  6. Adiós a las conexiones perdidas: el aeropuerto de Santiago, referente internacional en fluidez operativa
  7. Un joven armado con un cuchillo trata de apuñalar a otro y siembra el pánico en el Ensanche de Santiago
  8. Las obras en el aeropuerto de Santiago entran en la última fase con los vuelos de calibración: reabrirá el jueves

Atascos en la autovía AG-56 Brión-Santiago: la avería de un camión y una colisión entre dos coches provocan grandes retenciones

Atascos en la autovía AG-56 Brión-Santiago: la avería de un camión y una colisión entre dos coches provocan grandes retenciones

La cantera de la que salió la piedra para el Hostal dos Reis Católicos en 1501: a 300 kilómetros de distancia en el corazón de Portugal

La cantera de la que salió la piedra para el Hostal dos Reis Católicos en 1501: a 300 kilómetros de distancia en el corazón de Portugal

Laboratorios creativos, experiencias inmersivas y realidad virtual: así será el Centro de Artes Dixitais de Santiago

Laboratorios creativos, experiencias inmersivas y realidad virtual: así será el Centro de Artes Dixitais de Santiago

Santiago bate la temperatura mínima más alta del siglo en mayo, 19,6 grados

Santiago bate la temperatura mínima más alta del siglo en mayo, 19,6 grados

Natane Vilas, fotógrafa de Santiago: «En Milán entendí que la moda va mucho más allá de las revistas»

Natane Vilas, fotógrafa de Santiago: «En Milán entendí que la moda va mucho más allá de las revistas»

Juan Vicente Boo, vaticanista: “El Papa no es tecnófobo, sino que se ha propuesto encauzar el buen uso de la inteligencia artificial”

Juan Vicente Boo, vaticanista: “El Papa no es tecnófobo, sino que se ha propuesto encauzar el buen uso de la inteligencia artificial”

O PSOE advirte que o goberno local non destina o 1% pactado ao rural

O PSOE advirte que o goberno local non destina o 1% pactado ao rural

Borja Verea propón estadías en Irlanda para 3º da ESO

Borja Verea propón estadías en Irlanda para 3º da ESO
Tracking Pixel Contents