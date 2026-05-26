Atascos en la autovía AG-56 Brión-Santiago: la avería de un camión y una colisión entre dos coches provocan grandes retenciones
Protección Civil de Ames ha tenido cortar el acceso a la vía desde Bertamiráns
Santiago de Compostela
Nueva mañana de retenciones para los usuarios de la autovía AG-56 en sentido Santiago. Esta vez la culpa la tienen la avería de un camión y un accidente leve entre dos coches, los cuales complican la circulación para poder acceder a la capital de Galicia este martes.
Fuentes consultadas de Protección Civil de Ames confirman a EL CORREO GALLEGO que debido a su intervención en la vía para atender estos incidentes, "se está generando bastante retención", por lo que para poder trabajar con seguridad, "estamos cortando el acceso número tres desde Bertamiráns", explican.
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