Atascos en la autovía AG-56 Brión-Santiago: la avería de un camión y una colisión entre dos coches provocan grandes retenciones

Nueva mañana de retenciones para los usuarios de la autovía AG-56 en sentido Santiago. Esta vez la culpa la tienen la avería de un camión y un accidente leve entre dos coches, los cuales complican la circulación para poder acceder a la capital de Galicia este martes.

Fuentes consultadas de Protección Civil de Ames confirman a EL CORREO GALLEGO que debido a su intervención en la vía para atender estos incidentes, "se está generando bastante retención", por lo que para poder trabajar con seguridad, "estamos cortando el acceso número tres desde Bertamiráns", explican.

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