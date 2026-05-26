Centrados nas familias

Borja Verea propón estadías en Irlanda para 3º da ESO

O voceiro do PP de Santiago, Borja Verea, en rolda de prensa / cedida

Ana Triñáns

Santiago

«Como pai de tres fillos pregúntome: Que oportunidades terán no futuro? As oportunidades dos fillos non poden depender do peto dos pais». Falaba así en rolda de prensa este luns o líder do PP de Santiago, Borja Verea, que presentou unha nova medida que adoptará se en 2027 chega á alcaldía de Compostela. Porque «unha cidade moderna ten que acompañar mellor as familias, non se trata só de resolver problemas, tamén de abrir oportunidades».

A proposta de Verea, que se suma á presentada a semana pasada para favorecer o estacionamento rápido a pais e nais nas proximidades de colexios, centros de saúde e farmacias, consiste en habilitar dende o Concello «estadías de tres semanas en Irlanda» para todo o alumnado de 3º da ESO, porque «non se trata só de aprender un idioma, tamén se trata dunha experiencia que cambia a forma de ver o mundo».

Para iso, o PP creará un programa municipal para que os nenos e nenas de 3º da ESO de Santiago poidan convivir no verán con familias irlandesas, «mellorando o inglés, coñecendo outras realidades, gañando autonomía e abrindo a mente».

Verea explicou que os cálculos do PP de Santiago sitúan o investimento necesario entre 1,3 e 1,5 millóns de euros para garantir que todos os alumnos e alumnas de 3º da ESO empadroados en Santiago e con todas as materias aprobadas en 2º da ESO que queiran poidan participar do programa.

Máis campamentos de verán

Na procura de «aliviar a carga de pais e nais que traballan na época estival» o PP propón tamén multiplicar a oferta de campamentos de verán, vencellados ao deporte, á innovación e á creatividade.

Segundo detallou Verea, a proposta pasa por desenvolver campamentos por toda Galicia «para que a coñezan dunha maneira diferente», porque «un campamento, moitas veces, é moito máis ca unhas vacacións. É a primeira vez que moitos nenos dormen fóra da casa e fan amizades fóra do colexio».

Verea lembrou que agora «existe un único campamento municipal fóra de Santiago con apenas 24 rapaces», a proposta dos populares no goberno é a de organizar entre 9 e 11 campamentos de verán, destinados a rapaces até os 18 anos, e dando praza a arredor de 350 mozos e mozas. Para este novo programa o PP de Santiago estima unha partida orzamentaria de 850.000 euros.

Natane Vilas, fotógrafa de Santiago: «En Milán entendí que la moda va mucho más allá de las revistas»

La cantera de la que salió la piedra para el Hostal dos Reis Católicos en 1501: a 300 kilómetros de distancia en el corazón de Portugal

Laboratorios, experiencias inmersivas y realidad virtual: así será el Centro de Artes Dixitais de Santiago

Juan Vicente Boo, vaticanista: “El Papa no es tecnófobo, sino que se ha propuesto encauzar el buen uso de la inteligencia artificial”

O PSOE advirte que o goberno local non destina o 1% pactado ao rural

As non adscritas piden anticipar melloras na mobilidade na zona de Salgueiriños

Rueda defende o «sensible» incremento do Estatuto de Capitalidade

