Ya es oficial: así cambia la ayuda de 400 euros en cultura para los jóvenes de Santiago

Los 400 euros que el Ministerio de Cultura da anualmente a los jóvenes que cumplen 18 años ha cambiado sus condiciones. Así lo ha confirmado uno de los últimos decretos del Boletín Oficial del Estado (BOE), en el que se modifican los fines a los que se puede destinar el conocido como Bono Cultural Joven.

El dinero, que se solicita con la apertura de cada nueva convocatoria en la web habilitada para ello, podrá emplearse no solo en consumo cultural, sino también en productos o servicios relacionados con la creación en dicho ámbito. A las tres modalidades que había hasta ahora, se suma una nueva categoría de gasto -incompatible con las anteriores- , que permitirá usar el dinero para pagar cursos relacionados con la cultura, instrumentos musicales y material artístico y creativo.

¿En qué pueden gastar ahora los santiagueses el Bono Cultural Joven?

Según indica el BOE, el nuevo marco de este bono cultural pretende beneficiar no solo a las personas "consumidoras de cultura", sino también a las "creadoras de contenidos culturales". Por ello, los santiagueses que cumplan la mayoría de edad podrán emplearlo en servicios y productos que permitan este rol más 'activo'.

Una vez concedidas las ayudas, eso sí, tendrán que decidir en qué quieren gastar los 400 euros, porque los nuevos usos son incompatibles con la tanda de categorías que existían hasta ahora. De esta manera, la ayuda podrá destinarse a una de las siguientes modalidades:

La primera modalidad permite dividir el bono cultural en tres categorías de gasto: artes en vivo y audiovisuales y medios de creación (entradas de conciertos -el Wake Up Festival de la Cidade da Cultura sería un ejemplo-, teatro, cine, museos o festivales de literatura, así como cámaras fotográficas, programas informáticos para la práctica creativa, cursos culturales presenciales o espectáculos taurinos, entre otros), productos culturales en físico (libros, revistas, prensa, vinilos, etc.) o consumo digital (suscripciones de hasta 4 meses en plataformas audiovisuales o de literatura, a videojuegos, a publicaciones digitales o cursos culturales en línea). A la primera categoría se pueden destinar hasta 200 euros y, a cada una de las dos restantes, un máximo de 100 euros por beneficiario.

de gasto: (entradas de conciertos -el Wake Up Festival de la Cidade da Cultura sería un ejemplo-, teatro, cine, museos o festivales de literatura, así como cámaras fotográficas, programas informáticos para la práctica creativa, cursos culturales presenciales o espectáculos taurinos, entre otros), (libros, revistas, prensa, vinilos, etc.) o (suscripciones de hasta 4 meses en plataformas audiovisuales o de literatura, a videojuegos, a publicaciones digitales o cursos culturales en línea). y, a cada una de euros por beneficiario. La segunda modalidad es la nueva e implica gastar el total de los 400 euros en cursos y talleres culturales (online o presenciales) o en instrumentos musicales y medios de creación artística.

Servicios y productos no incluidos en la ayuda para la cultura que da el Estado

El decreto del BOE también especifica aquellos servicios y materiales que no entran dentro de la subvención estatal para el gasto en cultura. De este modo, los beneficiarios no podrán utilizarlo en productos de artesanía, obra plástica o gráfica, artículos de papelería o libros de texto.

El software informático -salvo programas de creación artística- y los espectáculos deportivos, gastronómicos o de moda también quedan excluidos del Bono Cultural Joven. Lo mismo, evidentemente, que aquellos productos que hayan sido calificados como pornográficos o X.

Cómo solicitar la subvención de 400 euros en cultura

La convocatoria de 2026 para solicitar el Bono Cultural Joven aún no está abierta. La última cerró el plazo el 31 de octubre de 2025 y, en ella, pudieron optar a la subvención estatal un total de 916 compostelanos nacidos en 2007.

Se espera que en poco tiempo abra el plazo de solicitud para esta ayuda de hasta 400 euros, que se pide en la web creada para tal fin. Una vez pedida, la administración tiene 6 meses para resolver si concede o no la prestación y, el beneficiario, un año para gastar el total del importe desde que la subvención se aprueba.

Además de cumplir 18 años en 2026, para pedir la ayuda es necesario tener la nacionalidad española o residencia legal en España, o ser solicitantes de asilo o de protección temporal. Asimismo, podrán ser admitidas las personas extranjeras extuteladas que estén tramitando su permiso de residencia en el país.

El importe podrá gastarse en las entidades asociadas al programa, que normalmente se cuentan por miles a nivel nacional. Algunas de las que figuraban en Santiago el año pasado eran Komic Librería, Cronopios Santiago, Cines Compostela, El Corte Inglés o Alita Santiago, así como A Gata Tola, que cerró este mes enero.