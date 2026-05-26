Crisis en el CGAC: el sector cultural critica "el dedazo" en la elección de la nueva directora

El nombramiento de Eva López Tarrío como nueva directora del Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) ha provocado una fuerte contestación dentro del sector artístico y cultural gallego, que considera "un dedazo" el procedimiento de selección impulsado por la Xunta, que la defiende de las críticas que sostienen que el currículum es "insuficiente". Desde que se dio a conocer su nombramiento el pasado miércoles -aún pendiente de formalizar hasta su publicación en el Diario Oficial de Galicia- el sector cultural no ha cesado en su protesta ante lo que consideran un movimiento de "injerencia política" en el "buque insignia" del arte contemporáneo gallego, tal y como señalan a la agencia EFE miembros de la asociación cultural La Vegliota.

López Tarrío sustituirá en el cargo a Santiago Olmo, que ha estado once años al frente de la institución y cuyas discrepancias con la dirección xeral de Cultura en los últimos años eran públicas, ante lo cual la Xunta decidió iniciar una "nueva etapa" y sustituirle. La convocatoria para la nueva dirección, por sistema de libre designación y únicamente para personal funcionario de carrera, ya puso en pie de guerra al sector, que coordinado por La Vegliota ha reunido casi 1.500 firmas de personas vinculadas a la cultura y a las artes plásticas en contra de la nueva deriva que ha tomado el CGAC en los últimos años.

En un comunicado, señalan que con el paso del tiempo el museo se ha convertido en una institución "incapaz de acoger un programa ambicioso y competente para responder con efectividad a la complejidad de la creación artística actual". Apuntan, entre las causas, a "la dejadez por parte de las diferentes direcciones" y a "injerencias administrativas y políticas". Recuerdan además que en 2009 se eliminó la plaza de personal del CGAC para Comunicación; en 2016 fueron amortizadas dos plazas más, una de ellas la de conservadora jefa, y también se eliminó el Patronato, originalmente uno de los tres órganos rectores junto a la Gerencia y a la Dirección, al ser integrado el CGAC en la estructura orgánica de la Consellería de Cultura.

Respecto a la convocatoria para la nueva dirección muestran su "total rechazo" ante un procedimiento "discriminatorio", en el que muchas personas con "excelente trayectoria" quedan "excluidas" al limitarse únicamente a funcionarios de carrera. En declaraciones a EFE, María Gil, miembro de la plataforma la Vegliota, critica "la falta de transparencia por parte de la Consellería de Cultura, ya que se desconoce "quiénes fueron el resto de candidatos o candidatas" y el proyecto presentado por López Tarrío.

"Hay una preocupación generalizada en el sector cultural", ha abundado Gil, que junto a decenas de personas ya se manifestaron el pasado viernes aprovechando la presencia del conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, en la inauguración de la exposición 'Misha Bies Golas', levantando carteles y mostrando chapas con el mensaje 'SOS CGAC'.

Desde Asociación de Directores de Arte Contemporáneo de España (ADACE) han mostrado también su "profunda preocupación y decepción" por el sistema utilizado para designar a la nueva directora del CGAC, un perfil que consideran que "no reúne la experiencia suficiente". Asimismo, los partidos de la oposición en Galicia también han cuestionado el nombramiento; y mientras que el BNG ha condenado "el desprestigio y desmantelamiento" de la institución por parte del PP; el PSdeG ha presentado iniciativas parlamentarias para "revertir" el nombramiento de López Tarrío.

Eva López Tarrío junto al cartel de una muestra suya en Vigo. / Pedro Mina (FDV)

El currículum

En su comunicado, la Xunta expone que para la elección de la nueva dirección del CGAC se tuvieron en cuenta criterios de "transparencia, mérito y capacidad" y que se optó por López Tarrío debido a su "experiencia", así como "la evaluación del proyecto presentado para la gestión de este centro museístico". Nacida en Vigo en 1972, López Tarrío es doctora en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y tras sacar las oposiciones en el año 2000 ha ejercido como profesora de Dibujo en diferentes centros educativos de Lugo y de Vigo.

Además, según su currículum, ha desarrollado actividades en el ámbito artístico y curatorial, concretamente de comisariado, producción y difusión de arte contemporáneo en proyectos de ámbito local, circunscritos a Vigo y la provincia de Pontevedra. También su obra artística ha sido objeto de exposiciones, tanto individuales como colectivas.

La Xunta defiende su decisión

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido que durante el proceso se ha cumplido la normativa "desde el principio" y ha descartado las críticas al respecto porque, según ha declarado, también hay gente de la cultura que considera que "es una magnífica profesional y su elección es un acierto". Más en detalle, el titular de Cultura de la Xunta, José López Campos, ha asegurado que se trata del proceso "habitual" en un organismo dependiente de la Xunta.

"No es una cuestión que pueda debatirse. El CGAC no es una Fundación ni un Patronato, es una institución que forma parte de la Consellería y por lo tanto, por ley, es la Consellería quien decide quién lo dirige en un proceso regulado y establecido", ha explicado, a la vez que ha recordado que solo pueden presentarse funcionarios de carrera porque de lo contrario "supondría incumplir la propia ley de Función Pública".

Según ha trasladado López Campos, el Gobierno gallego decidió modificar las bases de contratación del personal para abrirlo "a cualquier tipo de personal funcionario", porque en un principio solo estaba abierto a personal de la Xunta, lo cual "limitaba mucho".

No obstante, desde la CIG ven en esta modificación un intento de "ajustar a medida" la plaza de dirección del CGAC, al abrir el acceso a cuerpos y escalas sin relación directa con el ámbito museístico ni con la dirección de instituciones culturales".