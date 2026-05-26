Un joven chef formado en Santiago se alza con el Premio Cociñeiro Galego 2026

Dicen que la edad solo es un número. Que se lo pregunten al lucense Antón Castro, chef formado en Santiago —en el Centro Superior de Hostalaría de Galicia— que, a sus 26 años, revoluciona la cocina gallega modernizándola desde Casa Gaibor, restaurante de Guitiriz (Lugo) fundado en 1950 por su bisabuelo.

Un chef formado en Santiago que lleva en la sangre la pasión por la cocina

La pasión por los fogones la lleva en la sangre. A los 16 años comenzó desde abajo en el negocio familiar trabajando como friegaplatos y camarero los fines de semana y, desde hace un par de años, tras ampliar horizontes en restaurantes con estrellas Michelin de Barcelona, País Vasco y Compostela, asumió el liderazgo de la cocina de Casa Gaibor.

Desde entonces no lo ha hecho nada mal. Recientemente ha sido elegido entre los 100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía, ha logrado incluir el establecimiento familiar entre los Soletes de la famosa Guía Repsol, pero no solo eso.

Antón Castro, Premio Cociñeiro Galego 2026

Y es que, este martes, Antón Castro ha logrado el Premio Cociñeiro Galego 2026 gracias a su plato Fabas de Lourenzá y pescado del día.

Castro se impuso a cocineros como Andrés Torreiro, de D’Obra, (Melide, A Coruña); Marcos S. Area, de é restaurante (Marín, Pontevedra); Mar Lago y Álex Martínez, de Bacelo (Ferrol, A Coruña), y Antonio Novas, Tonino, de Trasmallo (Pontevedra), durante la gala final del Premio Cociñeiro/a Galego/a 2026 —organizada por Galicia Fórum Gastronómico— celebrada en el Auditorio Mar de Vigo.

Lo hizo, delante de unas 200 personas, con su visión actualizada de la cocina gallega en la que la tradición rural se revisa con sensibilidad moderna. Su fórmula del éxito, según el jurado: «Unir producto, memoria y elegancia sin excesos».

El chef lucense Antón Castro, posa con el Premio Cociñeiro Galego 2026. / Cedida

Fiesta gastronómica

La gala, conducida por la televisiva Lucía Rodríguez, se convirtió una edición más en una gran fiesta gastronómica en la que los protagonistas fueron el talento emergente, los productos de proximidad y la cocina sostenible, tal y como coincidieron en destacar autoridades y patrocinadores, entre ellos la conselleira do Mar, Marta Villaverde; el director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), Martín Alemparte; la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz; el vicepresidente de la Deputación da Coruña, Xosé Regueira; la concelleira de Turismo de Vigo, Mar Lago, y el director de Trade Marketing de Estrella Galicia, Manel P. Piñón, entre otros.

También Ana Trevisani, directora de Galicia Fórum Gastronómico, y el director del programa, Pep Palau, que repasaron la trayectoria del Fórum al que calificaron como «un gran encuentro profesional de la gastronomía» que demuestra que «la cocina no es solo cocina; es territorio, cultura, economía, y sobre todo futuro».

Un momento de la gala final del Premio Cociñeiro/a Galego/a celebrada este martes en el Auditorio Mar de Vigo. / Cedida

Diez años de Galicia Fórum Gastronómico

Trevisani habló, además, del punto de inflexión que suponían los 10 años de Galicia Fórum Gastronómico, que había llevado a la dirección a darse cuenta de que «Galicia genera talento todos los días y no podíamos aparecer solo cada dos años. Queremos estar presentes de forma continua, más cerca del sector, más conectados con la actualidad y más vivos que nunca».

Por todo ello, la Gala Cociñeiro/a Galego/a pasará a ser un evento anual que, en esta última edición, finalizó con un cóctel con propuestas de los colectivos de cocina Vigo Gastronómico, Coruña Cociña, Cocina Ourense y Grupo Nove; el chef estrella Michelin Luis Vieira e Iria Espinosa, una degustación de productos de la provincia de A Coruña bajo la marca A paisaxe que sabe; una barra de Estrella Galicia con su cerveza más gourmet, 1906, y un túnel de vino y otro de queso organizados por Agacal en el que se pudieron degustar los vinos y quesos ganadores de las catas oficiales de Galicia del año 2025.

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El Premio Cociñeiro/a Galego/a contó este año con la colaboración de A Paisaxe que sabe a través de la Deputación da Coruña; la Xunta de Galicia a través de Agacal; Cervezas 1906, Chef Works y Labauh, y el patrocinio de Gadis y Sammic.