Juan Vicente Boo, vaticanista: “El Papa no es tecnófobo, sino que se ha propuesto encauzar el buen uso de la inteligencia artificial”

Vaticanista y uno de los grandes especialistas españoles en información religiosa, Juan Vicente Boo presenta este martes, a las 19.30 horas, en la librería San Pablo de Santiago de Compostela, su nuevo libro, León XIV. El Papa de la nueva era. El acto contará con la participación del arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto, y de la presidenta de la Asociación de Periodistas de Galicia, María Méndez. Con motivo de esta presentación, conversamos con el veterano corresponsal sobre la figura del nuevo pontífice, el impacto de la inteligencia artificial y los desafíos de la Iglesia en un tiempo de profundas transformaciones.

Después de tantos años cubriendo el Vaticano, ¿qué fue lo que le hizo pensar que este Papa ya merecía un libro apenas un año después del inicio de su pontificado?

Fueron dos motivos. El primero, descubrir su extraordinaria personalidad, la gran cantidad de facetas que tiene. Es un hombre con antepasados en tres continentes —Europa, África y América— y con tres culturas muy marcadas: la norteamericana de Chicago, la latinoamericana de Perú, que le aporta mucho corazón, y la romana. Y luego tiene también tres mentalidades: la del matemático —es licenciado en Matemáticas por Villanova—, la del teólogo y la del jurista. Además, hay una continuidad extraordinaria con tres papas. Con Francisco, en prácticamente el 80 % de los temas; con Benedicto XVI, en cuanto al nivel intelectual, que no conocíamos porque Prevost no escribía libros, sino homilías; y con Juan XXIII y León XIII en la preocupación social y por los trabajadores. Esa riqueza de personalidad explica su capacidad analítica y su modo de gobernar. Y el segundo motivo es que este primer año de pontificado ha sido tan intenso y tan coherente en sus líneas principales que ya daba para un análisis profundo del pontificado.

En el libro habla de León XIV como “el Papa de la nueva era”. ¿Qué tiene de distinto respecto a Francisco o Benedicto XVI?

El cambio de enfoque, que en realidad es una continuidad. Francisco dedicó la primera mitad de su pontificado al calentamiento global y a la destrucción del medio ambiente. Después centró mucho su atención en la fraternidad y en la crispación provocada por las redes sociales. Ya estaba mirando hacia la inteligencia artificial. Lo distinto de Prevost es que arranca directamente con la inteligencia artificial, que es el gran tema de nuestro tiempo. Tiene un alcance antropológico y social muchísimo mayor de lo que todavía percibimos. Él está ya en la siguiente etapa. Es el Papa del capítulo siguiente de esta nueva era.

Hay una idea muy potente en el libro: una especie de “Rerum Novarum 2.0” frente a la inteligencia artificial y las redes sociales. ¿Está realmente el Vaticano tan preocupado por el impacto de la IA?

Muchísimo. Y él personalmente lleva trabajando este tema desde 2007. Como matemático, entendió muy pronto el impacto que podía tener la inteligencia artificial sobre las personas. Es el primer Papa que tuvo cuentas en Facebook, que utilizó WhatsApp y que conocía las redes desde dentro. Cuando fue nombrado prefecto del Dicasterio para los Obispos, en 2023, pasó a colaborar en los grandes documentos del Vaticano sobre inteligencia artificial. Era una persona muy preparada para afrontar esta cuestión. Por eso anunció desde el segundo día de pontificado que había elegido el nombre de León XIV porque quería abordar precisamente este desafío.

Da la sensación de que la inteligencia artificial ya es una realidad inevitable y que quien no se adapte se queda atrás. Sin embargo, el Papa pide prudencia. ¿Cómo se conjugan ambas cosas?

El Papa no es tecnófobo; es tecnófilo. Lo que ocurre es que se da cuenta de que una gran parte del uso actual de redes sociales e inteligencia artificial es dañino para las personas. Hay adolescentes que pasan seis o siete horas al día frente a pantallas, y eso es desastroso. Lo que propone no es rechazar la tecnología, sino encauzar el buen uso del mayor instrumento tecnológico de la historia. Habla de responsabilidad social por parte de las plataformas y, sobre todo, de educación digital. No basta con saber usar una pantalla; hay que entender qué es una herramienta y qué es una persona. La pantalla puede parecer encantadora, pero no deja de ser un instrumento. Y luego plantea un nuevo humanismo para la era digital: recuperar el sentido de la historia, la filosofía, la literatura, el arte y la belleza.

León XIV aparece como un Papa intelectual, pero quizá no tan cercano o espontáneo como Francisco. ¿Comparte esa percepción?

Sí, porque su carácter es más anglosajón. Francisco era puramente latino. Prevost es una persona más tímida, más parecida en ese aspecto a Benedicto XVI. Está muy a gusto con la gente y quiere mucho a las personas, pero no es quien se adelanta con una broma o provoca la carcajada inmediatamente. Ahora bien, donde se ve al verdadero Prevost es en las visitas a parroquias o en los encuentros con personas con problemas, especialmente durante el viaje a África. Ahí aparece un hombre muchísimo más espontáneo y cordial.

Usted conoce muy bien Roma y la maquinaria vaticana. ¿Qué impresión hay dentro de la Iglesia sobre este pontificado? ¿Ha sorprendido más de lo esperado?

Muchísimo más. Incluso quienes intuían que podía ser el sucesor de Francisco no se daban cuenta de la gigantesca capacidad analítica que tiene. Durante casi un año ha realizado una especie de auditoría de todos los departamentos del Vaticano, hasta detalles increíblemente concretos. Lo que más admira es su intensidad intelectual. Desde el segundo o tercer día, cada discurso era perfecto. Y sobre inteligencia artificial ha pronunciado prácticamente un gran discurso cada mes. Además, es un hombre conciliador. Prefiere mil veces que una persona rectifique antes que tener que castigarla o apartarla.

¿Cree que León XIV puede convertirse también en una referencia moral fuera de la Iglesia, como ocurrió con Francisco?

Sí, creo que ya se está convirtiendo en ello. Él mismo reconocía al principio que llegaba al papado con poca experiencia diplomática, igual que le ocurrió a Francisco. Pero eso se adquiere rápido, porque la diplomacia vaticana funciona extraordinariamente bien. Y paradójicamente, su figura internacional ha crecido mucho en los últimos meses también por las agresiones e insultos de Donald Trump. Eso ha reforzado todavía más su perfil mundial.

Después de investigar y escribir este libro, ¿qué es lo que más le ha sorprendido personalmente de Robert Prevost?

La enorme cantidad de facetas de su personalidad. En el libro menciono doce, pero podría haber muchas más. Por ejemplo, le gusta mucho el tenis y juega todas las semanas en Castel Gandolfo. También le apasiona la música y canta muy bien. Y es aficionado a los juegos lingüísticos como Wordle. Pero además le gusta conducir, arreglar coches e incluso hacer instalaciones eléctricas. Una vez estuvo a punto de morir electrocutado. Y luego me sorprendió mucho descubrir hasta qué punto es leal a sus amigos. La noche de su elección estuvo contestando mensajes de WhatsApp hasta las cuatro y media de la madrugada para agradecer las felicitaciones.

Si tuviese que definir a León XIV en una sola frase para alguien que todavía no sabe quién es, ¿qué diría?

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Diría que es el Papa de la unidad. Igual que en su día definí a Francisco como el Papa de la alegría. León XIV busca continuamente la concordia en tiempos de polarización y crispación. Desde su primer discurso ha intentado favorecer un clima de encuentro y entendimiento.