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Un jugador de la USC, campeón gallego de ajedrez absoluto en la modalidad de partidas rápidas

Diego Cacheiro Blanco, de 17 años, suma este campeonato gallego a su palmarés tras haber sido el segundo jugador más joven en conseguir el título absoluto

Un jugador de la USC, campeón gallego de ajedrez absoluto en la modalidad de partidas rápidas

Un jugador de la USC, campeón gallego de ajedrez absoluto en la modalidad de partidas rápidas / USC

El Correo Gallego

Diego Cacheiro Blanco, ganador de la Sección Deportiva USC, se ha proclamado campeón gallego de ajedrez absoluto en la modalidad de partidas rápidas.

Así lo ha dado a conocer la Universidade de Santiago de Compostela (USC) en un comunicado. En los campeonatos, que han tenido lugar este pasado fin de semana en Padrón, Cacheiro también alcanzó la tercera posición en la modalidad relámpago.

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Cabe recordar, que ya en el mes de abril, con 17 años, el gallego se coronó campeón absoluto de ajedrez en la Comunidad, siendo la segunda persona más joven en alcanzar este reconocimiento.

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