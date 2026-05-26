Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Depuradora SantiagoAccidente mortal SanxenxoBanquete de ConxoVivienda Ames
instagram

Laboratorios, experiencias inmersivas y realidad virtual: así será el Centro de Artes Dixitais de Santiago

La Xunta destina 1,5 millones para la adquisición de la tecnología que se necesita para poner en marcha este nuevo equipamiento en la Cidade da Cultura

Abrirá en el segundo semestre de 2027

Recreación virtual del futuro Centro de Artes Dixitais en el Gaiás.

Recreación virtual del futuro Centro de Artes Dixitais en el Gaiás. / C. C.

Jacobo Táboas

Jacobo Táboas

Santiago

El Consello de la Xunta dio su visto y plácet al proyecto para equipar con financiamiento procedente de la Unión Europea el Centro Galego de Artes Dixitais, que se está construyendo en la Cidade da Cultura de Galicia y que abrirá sus puertas en el segundo semestre del Xacobeo 2027.

Gracias a la colaboración entre la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) y la Fundación Cidade da Cultura, el Gobierno gallego destinó 1,5 millones de euros procedentes de los fondos Feder para la adquisición -a través de procesos de contratación pública- de la tecnología que se necesita para poner en marcha este nuevo equipamiento.

De este modo, el financiamiento comunitario cubre el 60 % del proyecto, "de maneira que o investimento total alcanza os 2,5 millóns de euros distribuídos entre 2026 e 2027 coa aportación dun millón de euros por parte do Goberno galego", detallaron este lunes en San Caetano. "O Centro Galego de Artes Dixitais representa a primeira e única infraestrutura desta natureza coa que contará Galicia, e situará a nosa Comunidade nunha posición de liderado no eido da creación dixital en España", añadieron desde la Xunta.

En el espacio diseñado para el Teatro da Música

Asimismo, indicaron que "para a materialización deste equipamento non foi necesaria a construción dun edificio novo xa que a Xunta adaptou un espazo xa existente e en desuso na Cidade da Cultura, os aparcadoiros subterráneos do que inicialmente ía ser o Teatro da Música -un dos edificios non rematados do proxecto orixinal do Gaiás-». Actualmente, inciden, "xa se remataron os traballos de adecuación do espazo e estanse a levar a cabo actuacións para finalizar a cuberta exterior, asegurando unha integración coa arquitectura singular do complexo".

Instalaciones audiovisuales

La siguiente fase será la de adquisición de la tecnología, mediante procedimientos de contratación pública. El Centro "contará con tecnoloxía punta no eido das experiencias inmersivas e da realidade virtual e aumentada, así como con sistemas de son envolventes e instalacións audiovisuais de última xeración". También habrá laboratorios creativos, espacios de formación y colaboración con empresas privadas y entidades académicas.

Noticias relacionadas y más

Innovación cultural y turismo

En definitiva, indican dende la Xunta de Galicia, «un amplo abano de tecnoloxías dixitais que lle permitirán non só ofrecer, senón desenvolver contidos de calidade, operando como un novo atractivo turístico, pero tamén como un catalizador que impulse a innovación cultural, a creación contemporánea e a formación da comunidade educativa».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Movimiento en la hostelería de la zona vieja de Santiago: A Carrilana cambia de manos
  2. La panadería con una de las empanadas más famosas de Santiago: 'Uso a mesma masa coa que fago o pan
  3. Luz verde definitiva a la capitalidad de Santiago: Rueda defiende la subida del 14 % y Sanmartín la considera “insuficiente”
  4. Extraordinarios en las aulas de Santiago: «La clave es tener un buen método de estudio y no encerrarse demasiadas horas»
  5. Renfe estrena este miércoles el primer AVE directo Santiago-Madrid sin parada en Castilla y León
  6. El colegio Peleteiro de Santiago pasa a integrarse en el grupo internacional Globeducate
  7. Kawanda se muda al casco histórico: la tienda de 'Animal' abre un nuevo local en Santiago para su regreso a Netflix
  8. Santiago moviliza a 500 jóvenes para animar al papa León XIV a que peregrine a Compostela en el Año Santo 2027

Natane Vilas, fotógrafa de Santiago: «En Milán entendí que la moda va mucho más allá de las revistas»

Natane Vilas, fotógrafa de Santiago: «En Milán entendí que la moda va mucho más allá de las revistas»

La cantera de la que salió la piedra para el Hostal dos Reis Católicos en 1501: a 300 kilómetros de distancia en el corazón de Portugal

La cantera de la que salió la piedra para el Hostal dos Reis Católicos en 1501: a 300 kilómetros de distancia en el corazón de Portugal

Laboratorios, experiencias inmersivas y realidad virtual: así será el Centro de Artes Dixitais de Santiago

Laboratorios, experiencias inmersivas y realidad virtual: así será el Centro de Artes Dixitais de Santiago

Juan Vicente Boo, vaticanista: “El Papa no es tecnófobo, sino que se ha propuesto encauzar el buen uso de la inteligencia artificial”

Juan Vicente Boo, vaticanista: “El Papa no es tecnófobo, sino que se ha propuesto encauzar el buen uso de la inteligencia artificial”

O PSOE advirte que o goberno local non destina o 1% pactado ao rural

O PSOE advirte que o goberno local non destina o 1% pactado ao rural

Borja Verea propón estadías en Irlanda para 3º da ESO

Borja Verea propón estadías en Irlanda para 3º da ESO

As non adscritas piden anticipar melloras na mobilidade na zona de Salgueiriños

As non adscritas piden anticipar melloras na mobilidade na zona de Salgueiriños

Rueda defende o «sensible» incremento do Estatuto de Capitalidade

Rueda defende o «sensible» incremento do Estatuto de Capitalidade
Tracking Pixel Contents