Laboratorios, experiencias inmersivas y realidad virtual: así será el Centro de Artes Dixitais de Santiago

El Consello de la Xunta dio su visto y plácet al proyecto para equipar con financiamiento procedente de la Unión Europea el Centro Galego de Artes Dixitais, que se está construyendo en la Cidade da Cultura de Galicia y que abrirá sus puertas en el segundo semestre del Xacobeo 2027.

Gracias a la colaboración entre la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) y la Fundación Cidade da Cultura, el Gobierno gallego destinó 1,5 millones de euros procedentes de los fondos Feder para la adquisición -a través de procesos de contratación pública- de la tecnología que se necesita para poner en marcha este nuevo equipamiento.

De este modo, el financiamiento comunitario cubre el 60 % del proyecto, "de maneira que o investimento total alcanza os 2,5 millóns de euros distribuídos entre 2026 e 2027 coa aportación dun millón de euros por parte do Goberno galego", detallaron este lunes en San Caetano. "O Centro Galego de Artes Dixitais representa a primeira e única infraestrutura desta natureza coa que contará Galicia, e situará a nosa Comunidade nunha posición de liderado no eido da creación dixital en España", añadieron desde la Xunta.

En el espacio diseñado para el Teatro da Música

Asimismo, indicaron que "para a materialización deste equipamento non foi necesaria a construción dun edificio novo xa que a Xunta adaptou un espazo xa existente e en desuso na Cidade da Cultura, os aparcadoiros subterráneos do que inicialmente ía ser o Teatro da Música -un dos edificios non rematados do proxecto orixinal do Gaiás-». Actualmente, inciden, "xa se remataron os traballos de adecuación do espazo e estanse a levar a cabo actuacións para finalizar a cuberta exterior, asegurando unha integración coa arquitectura singular do complexo".

Instalaciones audiovisuales

La siguiente fase será la de adquisición de la tecnología, mediante procedimientos de contratación pública. El Centro "contará con tecnoloxía punta no eido das experiencias inmersivas e da realidade virtual e aumentada, así como con sistemas de son envolventes e instalacións audiovisuais de última xeración". También habrá laboratorios creativos, espacios de formación y colaboración con empresas privadas y entidades académicas.

Innovación cultural y turismo

En definitiva, indican dende la Xunta de Galicia, «un amplo abano de tecnoloxías dixitais que lle permitirán non só ofrecer, senón desenvolver contidos de calidade, operando como un novo atractivo turístico, pero tamén como un catalizador que impulse a innovación cultural, a creación contemporánea e a formación da comunidade educativa».