Una mujer se precipita al río Sar con su coche desde el parking del Hospital de Conxo y sale ilesa de milagro: "Volvín nacer"

"Non sei como fixen, cando me decatei xa estaba no río". Son palabras a EL CORREO GALLEGO de la mujer que este martes acudía a una cita médica en el Hospital Provincial de Conxo y que ha terminado en el cauce del río Sar con su coche después de precipitarse por un terraplen de unos cinco metros de altura.

El suceso ha ocurrido en torno a las 08:45 horas de esta mañana cuando la conductora, acompañada de su marido, se disponía a estacionar su vehículo -un SUV de la marca BMW- en la explanada más próxima al paseo del Banquete de Conxo. Un punto en el que hay un gran desnivel y no cuenta con ningún tipo de barrera de protección.

Imagen en la que se aprecia el tremendo desnivel por el que ha caído la mujer con su coche este martes en el parking del Hospital de Conxo / David Suárez

Según relata la protagonista del accidente, "viña para unha cita ás nove no oftalmólogo e, cando ía aparcar, o meu marido baixou do coche. Logo xa non sei o que fixen e cando me din conta caín polo terraplén". Un terrible momento que su marido presenció sin poder hacer nada y cuyas consecuencias, gracias a la diosa fortuna, solo son daños materiales en el vehículo.

"Volvín nacer"

Pese al tremendo susto que ha vivido este matrimonio afincado en Santiago desde hace años y que reside en el entorno de Conxo, la mujer se lo ha tomado con cierto humor. Esbozando una sonrisa mientras observa el tremendo desnivel por el que se ha precipitado con su coche, explica a este diario que siente que "volvín nacer" tras haber salido si ningún rasgullo del impactante accidente.

Una mujer se precipita con su coche al río Sar desde el parking del Hospital de Conxo /

Tuvo mucha suerte

Hasta punto del accidente en el parking del Hospital Provicial de Conxo se desplazaron este martes varias patrullas de la Policía Local de Santiago. Una vez en el lugar, se toparon con el vehículo en el río y con el matrimonio, todavía en estado de shock, junto al él.

Uno de los coches patrulla de la Policía Local de Santiago en el punto del accidente este martes / David Suárez

Según comentaron los agentes municipales a EL CORREO GALLEGO, la mujer que esta mañana se precipitó al río Sar con su coche "tuva mucha suerte". Un final feliz que pudo acabar de otra manera, ya que, debido a la altura de la caída y a varios árboles y piedras de gran tamaño con los que el BMW pudo haber impactado, el coche podría haber caído dando vueltas de campana, por lo que el resultado del mismo podría haber sido muy diferente.