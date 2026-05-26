Moda
Natane Vilas, fotógrafa de Santiago: «En Milán entendí que la moda va mucho más allá de las revistas»
Formada en el IES de Sar y la EASD Mestre Mateo, expone en la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) tras cuatro meses becada en Milán
«Es un lujo poder participar en algo así», dice la fotógrafa de Santiago Natane Vilas sobre su presencia en «Future Stories», exposición coral de la Fundación MOP (Fundación Marta Ortega Pérez), abierta de A Coruña para impulsar a jóvenes como ella y AK (coruñés), Laura Parajuá (lucense) y Mara Vecoña (ourensana), cuarteto becado en Milán durante cuatro meses de talleres, charlas, visitas con docentes de la Fondazione Sozzani (Milán) Nacida en Boiro, a los pocos años su familia se mudó a Bertamiráns. De madre natural de Guadalajara y padre de A Coruña, viene al encuentro con una cámara Fuji y un crucifijo al cuello. Formada en la EASD Mestre Mateo, hizo el bachillerato artístico en el IES de Sar.
Conexión familiar
Su abuelo castellano es fotógrafo, ¿trasteó con su equipo?
Sí, mi abuelo se dedicaba a todo lo que es fotografía social... No llegué a poder trastear con su equipo pero sí que hubo ocasiones en las que me ha enseñado cosas del material que tiene guardado y me ha contado historias de alguna boda o alguna comunión... Y creo que ha influido en mi interés por la fotografía porque, al fin y al cabo, al principio, en la familia siempre hubo esa tendencia de fotografiar y estar grabando y de ahí nace la curiosidad de decir: «¡Pues a lo mejor puedo seguir por esta rama y dedicarme yo también a la fotografía!».
Fundación MOP
Ser parte en la Fundación MOP de la muestra «Future Stories» sale tras ganar una beca para estar cuatro meses en Milán. ¿Qué tal allí?
Fue cambiar completamente de ritmo, de hábitos y lo que más me impactó fue la posibilidad de poder hablar con un montón de profesionales que nos dieron master class y compartieron su experiencia y nos ayudaron en el proceso de nuestros proyectos y a comprender lo que ese este mundo de la fotografía de moda. Además, pudimos viajar y conocer un montón de sitios y de referentes nuevos. Fue, conocimiento al máximo...
¿En qué varía esa vivencia su visión del mundo de la moda?
Antes lo veía como algo más superficial pero una vez que pudimos compartir con esas personas su visión de ello, entiendes todo el ritmo, que no es algo simplemente de las revistas, sino que va mucho más allá, te hace comprender como se llega a ese punto, por qué se ha hecho esa prenda, para quien está pensada, cómo se quiere que el público perciba una colección o un tipo de ropa... Entiendes que, al final, es algo más profundo... Por ejemplo, Alecio Ferrari, fotógrafo de productor, nos dio otra visión para usar la fotografía de producto en la moda y para transmitir una idea.
Su proyecto en la muestra se llama «Stillpoint» y alude habla del estrés de la gran ciudad.
_Meses antes, pude hacer el mes de prácticas de la Escuela de Fotografía en la sede Coosy en Madrid, y allí noté un poco eso y al llegar a Milán, y estar uno completamente solo, te das más cuenta de lo que es una ciudad grande y del ritmo que se lleva frente a Santiago, donde vamos a pie a casi todas partes... Y de ahí nace la idea de, ante toda esta velocidad, necesito volver a la calma pero ese frenesí y la calma no son opuestos, ambas cosas son necesarias y compatibles en el día a día y traté de reflejar en las fotografías de mi proyecto un instante suspendido entra la velocidad y la pausa.
Celebrities y referentes
¿Qué celebrities fotografiaría?
¡Guauu! Nunca lo había pensado... A Amaia, que tiene un estilo interesante, y a Rihanna, ¡claro!, que es un referente mítico en la música y en la fotografía mis referentes en España son Rocío Aguirre y Rita Puigserra, y también el italiano Paolo Roversi.
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