Nas parroquias
O PSOE advirte que o goberno local non destina o 1% pactado ao rural
Os socialistas advirte que o problema "non é só falta de investimento, tamén de diálogo" coa veciñanza
A edil do PSOE Marta Abal denunciou onte o «incumprimento reiterado» do Pacto polo Rural por parte do goberno local e advertiu do crecente malestar da veciñanza ante a falta de avances nos compromisos adquiridos.
«Hai xa máis de tres anos que se asinou o pacto e, lonxe de avanzar, o que existe é un profundo descontento por parte da veciñanza», unha situación que, segundo advertiu, foi trasladada pola Federación de Asociacións Veciñais do Rural (Ferusa).
A edil lembrou que os socialistas xa advertiran nas negociacións orzamentarias «que o executivo local está a vulnerar o compromiso de destinar o 1% do orzamento a actuacións no rural».
A edil socialista puxo tamén o foco na falta de diálogo co tecido veciñal e asociativo das parroquias, asegurando que “o problema non é só a falta de investimento”. Así, advertiu dunha “preocupante falta de transparencia e de diálogo” e criticou que “a veciñanza non sabe con claridade cales son os investimentos reais nas súas parroquias e, ademais, non se está tendo en conta as súas prioridades”.
Como exemplo desta forma de actuar, Abal referiuse ao novo contrato de transporte, asegurando que “o exemplo máis claro foi o novo contrato de transporte, no que se decidiron rutas e frecuencias sen escoitar ás persoas que utilizan ese servizo cada día”.
