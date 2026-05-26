La ocupación hotelera solo cae en Santiago entre las grandes ciudades gallegas

Santiago registró en abril la única caída de ocupación hotelera entre las grandes ciudades gallegas. El grado de ocupación por habitaciones se situó en el 63,64%, frente al 68,87% del mismo mes del año pasado, lo que supone un descenso interanual del 7,59%, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, la evolución de la ocupación mantiene una tendencia negativa en lo que va de año. La ocupación media de la capital gallega durante el primer cuatrimestre se situó en el 36%, frente al 46% del mismo periodo de 2025. El pasado mes de marzo, la ocupación fue del 43,5%, por debajo del 52,3% registrado un año antes.

En el resto de grandes ciudades gallegas, los datos evolucionaron de forma positiva o estable. En Lugo, la ocupación se mantuvo prácticamente sin cambios, con un 57,26%. Por el contrario, Ourense alcanzó un 65,45%, con un incremento interanual del 8,11%; A Coruña llegó al 68,56%, tras subir un 4,86%; Pontevedra registró un 72,12%, con una mejora del 23,83%; y Vigo anotó el mayor crecimiento, con un aumento del 51,20% que situó la ocupación en el 63,82%.

Pese a ello, la capital gallega sigue encabezando las estadísticas turísticas entre las grandes ciudades gallegas incluidas por el INE como puntos turísticos. Santiago registró en abril un total de 79.467 viajeros, de los que más de 51.000 procedían del extranjero, muy por encima del mercado nacional. Sin embargo, la cifra total descendió respecto al mismo mes del año pasado, cuando se contabilizaron 83.633 viajeros, lo que supone una caída cercana al 5%.

También bajaron las pernoctaciones, que pasaron de 136.326 en abril de 2025 a 126.004 este año, un retroceso del 7,57%.

Por su parte, A Coruña sumó en abril 48.455 viajeros y 90.821 pernoctaciones; Vigo alcanzó los 38.851 visitantes y las 73.013 estancias; Pontevedra contabilizó 16.360 viajeros y 24.319 pernoctaciones; Lugo, 15.811 y 29.074, respectivamente; y Ourense, 12.390 viajeros y 22.691 pernoctaciones.

La estadística también recoge que el número de establecimientos hoteleros abiertos en Santiago se mantuvo estable en 145, la misma cifra que hace un año. Sí descendió, en cambio, el personal empleado, que pasó de 1.049 trabajadores en abril de 2025 a 966 este año, es decir, 83 menos.