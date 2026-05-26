Centros socioculturais
Raxoi penaliza a Eulen polo abandono do contrato de dinamización dos CSC
O importe destas penalidades que se lle impoñen á adxudicataria é de 49.169 euros
A xunta de goberno local aprobou polo trámite de urxencia a imposición dunha penalización á empresa Eulen polo abandono do contrato do lote número 3 de dinamización e mediación da rede de Centros socioculturales (CSC). Eulen resultou concesionaria do servizo e decidiu non formalizar o contrato e xa naquel momento o Concello considerou que non aducira ningunha razón xustificada para a toma desta decisión.
O importe das penalidades é de 49.169 euros, unha cantidade que, segundo explicou a concelleira Míriam Louzao, «equivale ao 3% do orzamento base de licitación IVE excluído» e vaise facer efectivo o seu cobro «consonte establece o artigo 153.4 da Lei de Contratos, contra a garantía depositada pola adxudicataria», cun importe de 75.579 euros.
«Eulen decidiu non asumir ese contrato», aclarou a voceira do goberno local, «e decidimos aplicar unha penalidade porque non entendemos que teña lóxica non asumir ese contrato que estaba no procedemento de adxudicación con todas as cuestións correctamente establecidas. E xa anunciamos naquel momento que se aplicaría a penalidade».
