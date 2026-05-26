Achegas da Xunta
Rueda defende o «sensible» incremento do Estatuto de Capitalidade
O incremento que recollen os orzamentos autonómicos é de 14% chegando aos 3 millóns de euros
O presidente Alfonso Rueda respondeu este luns na rolda de prensa do Consello da Xunta a preguntas dos medios sobre as críticas do goberno local á achega da Administración autónoma a Santiago polo Estatuto de Capitalidade. Para Rueda o incremento de 14% recollido nos orzamentos autonómicos é «un aumento sensible, polo que non se pode dicir que non é nada e que non lle vale».
Alfonso Rueda defendeu que «a Xunta fai un esforzo importante» neste sentido e aproveitou para reclamarlle á alcaldesa, Goretti Sanmartín, que «aínda está por explicar a que vai dedicar os ingresos da taxa turística e se os destinará ou non ao que marca a norma». Neste sentido, o presidente da Xunta, que non respondeu o requerimento municipal de que recadase este imposto Atriga (Axencia Tributaria Galega), si que defendeu que a súa implantación foi posible «grazas á Xunta de Galicia».
Sanmartín criticaba días atrás que non lle parece suficiente esa achega de 3 millóns de euros cando os últimos estudos fixan as cantidades que debera percibir Santiago polos gastos que debe asumir ao ser a capital de Galicia nun total de 8 millóns.
A rexedora incidiu de novo, durante a súa presentación como candidata á alcaldía en 2027, en que o Concello manexa informes que estiman a contía en 8 millóns, mentres que un da USC de hai varios anos falaba de 5,5 millóns.
