Santiago bate la temperatura mínima más alta del siglo en mayo, 19,6 grados

Con apenas dos días entre un fin de semana de las Letras Galegas en el que los termómetros invitaban en Santiago a abrigarse y unas temperaturas que con el inicio de la pasada semana empezaban a apuntar hacia un verano que cada vez está más cerca, lo cierto es que pese a que ese contraste haya llevado a muchos compostelanos a pensar que estamos ante una inusual ola de calor para esta época del año, los registros en el Observatorio Astronómico Ramón María Aller no apuntan en esa dirección, al menos en cuanto a temperaturas diurnas.

Y es que, y tal y como señala el coordinador científico del observatorio de la USC, José Ángel Docobo, el récord en Santiago en lo que llevamos de siglo siguen siendo los 34,9 grados del 29 de mayo de 2001. Incide además en que este mes solo se pasaron de los 30 grados el domingo (31,8), si bien «es posible que el jueves nos acerquemos a los 33 grados».

Casi dos grados por encima del récord de 2001

En el caso de las nocturnas, en cambio, explica a EL CORREO GALLEGO que la pasada semana se alcanzó la más elevada hasta la fecha en este período, con una temperatura mínima de 19,6 grados el día 23, quedándose al siguiente en 19,5. Casi dos grados más que los 17,7 del 29 de mayo de 2001, el registro más alto este año.

Interrogado sobre si se han vivido situaciones similares en la capital gallega, el también catedrático emérito de la Universidade de Santiago señala que «es bastante común que en mayo, sobre todo a finales, se alcancen más de 30 grados», y pone como ejemplo «el año pasado con 32,2 el día 29 o el 31 de mayo, con 33,7; así como el 24 de mayo de 2017, con 34, sin olvidarnos del ya citado 29 de mayo de 2001, con 34,9 grados».

Típico de primavera

Asegura que el contraste de temperaturas en cuestión de días no sucede todos los años, pero «sí con más frecuencia de lo que se pueda pensar, es típico de las últimas semanas de la primavera».

En cuanto a las tormentas, apunta que «Santiago quedó a salvo del episodio del pasado fin de semana», si bien estuvo cerca «el domingo sobre las 22:00 horas, pero se desplazó cara al norte y no ha llovido desde la mañana del 19, una precipitación escasa de 0,3 litros por metro cuadrado».

Avanza que por ahora «domina una situación anticiclónica, en la que no se esperan lluvias al menos durante esta semana».