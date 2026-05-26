A USC analiza o auxe do galego en TikTok e Instagram entre as novas xeracións
O proxecto IDEOLINGAL, impulsado polo Instituto da Lingua Galega, analiza como a mocidade redefine a súa identidade lingüística nas redes sociais
L.R.
Instagram e TikTok sitúanse no centro da investigación que a Universidade de Santiago desenvolve a través do proxecto IDEOLINGAL, centrado nas ideoloxías lingüísticas e na construción de identidades en Galicia a partir da creación de contido en galego nas redes sociais orais. A investigación propón unha metodoloxía innovadora que procura analizar como nesta oralidade dixital é posible observar procesos de cambio lingüístico, ademais de coñecer de que maneira o contacto con español e inglés afecta á produción en galego do sector de poboación máis novo. As motivacións para o emprego da lingua galega, o papel do galego normativo na contorna dixital e a creación de comunidades de uso son tamén cuestións que se abordarán analiticamente ao longo dos tres anos de duración do proxecto.
A investigación, con financiamento do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades e liderada dende o Instituto da Lingua Galega (ILG) da USC, aspira a coñecer en profundidade un fenómeno emerxente de gran relevancia para o idioma: a actual eclosión de perfís en galego nas principais redes sociais orais, Instagram e Tiktok. Os distintos formatos en que se produce para a publicación dixital permiten observar como instagrammers e tiktokers constrúen a súa identidade e toman decisións acerca do modelo de idioma máis acaído no esixente universo das redes sociais.
Menos preocupación pola corrección formal da mensaxe e máis implicación en procurar unha “naturalidade performativa”
O proxecto pretende determinar se están en marcha na sociedade galega procesos de (re)creación identitaria, tanto individual como colectiva, relacionados coa lingua. A hipótese de partida consiste en postular que efectivamente hai mudanzas significativas na visión e na práctica lingüística en galego das novas xeracións, xeralmente menos preocupadas pola corrección formal da mensaxe e máis implicadas en procurar unha “naturalidade performativa” que lles permita triunfar en redes. “A hipótese coa que estamos a traballar é que a xente nova está reconsiderando o papel das variedades dialectais nas súas publicacións para as redes sociais orais”, explican os profesores responsables da investigación.
"As estatísticas amosan serias dificultades na transmisión interxeracional do idioma”
O proxecto afonda nun espazo clave para o coñecemento da realidade lingüística e sociolóxica da Galicia actual, xa que “a indagación sobre as ideoloxías da xente nova é especialmente pertinente nun momento no que as estatísticas amosan serias dificultades na transmisión interxeracional do idioma”, afirma a profesora da Facultade de Humanidades Carme Silva Domínguez. Ademais, a investigación introduce aspectos que permitirán coñecer mellor o perfil laboral do instagrammer que emprega a lingua galega, cada vez máis requirido en campañas de márketing por empresas e institucións. “Indagar nos novos procesos de revalorización e de resignificación do idioma en termos económicos (commodification) supón afrontar unha finalidade innovadora e unha lectura funcional da lingua”, engade o profesor Xosé Luís Regueira, tamén investigador principal do proxecto e profesor da Facultade de Filoloxía.
O equipo de investigación está formado por Elisa Fernández Rei, Montserrat Recalde, Vítor Míguez, Cibrán Tenreiro e Noemí Basanta; conforman o equipo de traballo Estela Fidalgo Garra, Miguel Guisantes Alonso e Daniel Amarelo Montero.
