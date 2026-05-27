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Descuentos de hasta el 60%, rallyslot y mercadillo: así será el Súper Weekend de Área Central

El centro comercial compostelano ofrecerá descuentos extra en moda y complementos, además de la segunda edición de la competición de rally en miniatura y un mercado de segunda mano

Descuentos de hasta el 60%, rallyslot y mercadillo: así será el Súper Weekend de Área Central

Descuentos de hasta el 60%, rallyslot y mercadillo: así será el Súper Weekend de Área Central / Área Central

Lucía Martínez

Lucía Martínez

Santiago

El Outlet Área Central celebra una nueva edición de su Súper Weekend, una cita que llega con importantes descuentos extra en sus establecimientos y que coincide con una amplia programación de actividades para todos los públicos.

Desde este jueves 28 y hasta el sábado 30 de mayo, las tiendas del centro comercial compostelano ofrecerán descuentos adicionales que pueden alcanzar hasta el 60%, que se suman a los que ya se encuentran de forma habitual en sus establecimientos.

Bimba y Lola, Scalpers, El Ganso, Purificación García o Silbon son algunas de las marcas que se incluyen en esta campaña especial, pensada para renovar el armario de cara la llegada de este verano.

II Open Camino de Santiago de Rallyslot

Además de los descuentos extra, el Súper Weekend coincide con la celebración del II Open Camino de Santiago de RallySlot, una disciplina que simula tramos de rally con coches en miniatura.

El slot es una evolución del clásico Scalextric, pero con un enfoque mucho más técnico y competitivo. Si bien la base es la misma, ya que los coches en miniatura circulan por una pista eléctrica, en el slot se emplean vehículos mejor preparados, con cronometraje, etc.

El evento reunirá este viernes, sábado y hasta el mediodía del domingo 31 de mayo a unos 80 participantes de todas las edades y de diferentes puntos de España y Portugal. Para ello, desde el centro comercial compostelano han instalado diez pistas de slot en su esquina amarilla.

Mercado O Tinglado

Una de las actividades programadas durante el fin de semana es O Tinglado, un mercado circular donde la ropa, los libros, los juguetes, la decoración y muchos otros productos buscan una segunda vida. Un total de 80 expositores que estarán disponibles de 10 a 14.00 horas y de 16 a 20.00 horas.

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La iniciativa de la Xunta tiene por objetivo impulsar el consumo responsable y sostenible, la reutilización y la segunda vida de los productos.

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