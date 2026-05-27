De formarse en el Centro Superior de Hostelería de Galicia a estar entre los 100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía

Cada año, el Basque Culinary Center presenta su lista de 100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía, "una selección de profesionales menores de 30 años que componen una mirada multidisciplinar y actual del sector, y que reflejan la amplitud de la gastronomía y que están contribuyendo a la transformación de la misma", como señala la organización.

La prestigiosa institución académica y gastronómica elabora este listado yendo más allá de simplemente la cocina, y los integrantes de la lista abarcan un amplio rango de perfiles que se distriubuyen en: Restauración, Producción, Vino y Bebidas, Divulgación y Comunicación, Startups, Investigación, Panadería y Pastelería y nuevos perfiles profesionales.

“Hoy celebramos con enorme ilusión una nueva edición en la que reconocemos la innovación, la energía y el compromiso de profesionales menores de 30 años que ya están dejando una huella relevante en la gastronomía. Este encuentro pretende seguir fortaleciendo la comunidad, la visibilidad y el reconocimiento al talento joven", señalaba este lunes Joxe Mari Aizega, Director General de Basque Culinary Center, durante la presentación de un listado en el que queda muy latente el dominio de la gastronomía gallega, con hasta cuatro gallegos entre los 100 elegidos.

Un cocinero formado en el CSHG

El primero de los cuatro gallegos incluido entre los 100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía es Antón Castro, distinguido en la categoría de Restauración. Nacido en Guitiriz se crió en Casa Gaibor, la taberna familiar fundada por su bisabuelo en 1950, en la que comenzó a trabajar como friegaplatos y camamero con solo 16 años.

Tras formarse en el Centro Superior de Hostelería de Galicia y trabajar en diferentes restaurantes reconocidos en Barcelona, País Vasco y Santiago, en 2024 regresó a Guitiriz para tomar las riendas del negocio familiar.

En estos años, Antón Castro transformó la taberna en un restaurante que este mismo año fue galardonado por la Guía Repsol como uno de los recomendados y que le vale al propio Antón para estar nominado al 'Cociñeiro Galego' este mismo año.

La "ganadera influencer" de Melide

En el apartado de Productor aparace distinguida la "ganadera e influencer" de Melide Lucía Casal, que "representa a una nueva generación de productores comprometidos con la excelencia".

Lucía Casal Vázquez, con su perro en su explotación ganadera de Melide. / Javier Quiroga

Desde la Ganadería Casal Vázquez SC centra su trabajo en la producción de carne amparada por la IGP Ternera Gallega Suprema, apostando por la más alta calidad: "Baso mi modelo en el respeto por el medio natural, la sostenibilidad y el bienestar animal".

Además, se encarga de "mostrar mi día a día en el campo en redes sociales para acercar la realidad del rural a la sociedad, enseñar como cuidamos nuestros animales y nuestro entorno, y contribuir a eliminar los mitos negativos que aún rodean al sector. Así doy visibilidad al trabajo que hay detrás de cada alimento y pongo en valor el origen de la gastronomía".

De un asador en Padrón a un dos estrellas Michelin en Dinamarca

Formado en sumillería en el INGAVI (Instituto Galego do Viño) y Wset, el sumiller Adrián Varela es otro de los profesionales gallegos distinguidos en el 100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía.

El sumiller Adrián Varela / Cedida

Durante su carrera fue sumiller en el Asador O Pazo de Padrón y jefe de sumillería de Barro (Ávila). Actualmente, es segundo de sumillería en Kadeau, restaurante con dos estrellas Michelin en Copenhague.

Un taller familiar en Santiago

Por último, en el apartado de 'Otros Perfiles' está Agustín Sangiovanni Lorenzo, un joven dedicado a la creación de vajilla artesanal a medida en madera y latón que trabaja en el taller familiar Sangiovanni Lorenzo, en Santiago.

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Como parte de la cooperativa familiar, participa tanto en la elaboración de piezas, como en la imagen y fotografía del taller. Su recorrido en la artesanía comenzó en 2020, tras una etapa en Londres como responsable de visual merchandising en el ámbito comercial.