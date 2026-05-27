La despedida del profesor Jaime, todo un emblema del Colegio La Salle de Santiago, tras 42 años de dedicación al centro escolar

Hablar del profesor Jaime, es hablar de todo un emblema del Colegio La Salle de Santiago. Durante los 42 años en los que se ha entregado en cuerpo y alma a inculcar los valores del deporte a los miles de alumnos que han pasado por sus manos -en los que se incluye este redactor- se ganó con matrícula Cum Laude el cariño de todos los niños, familias y compañeros de trabajo del centro escolar.

Sus inicios en La Salle se remontan al año 1984, momento en el Jaime Rivas Pose aterrizaba en el centro compostelano para hacerse cargo de la Educación Física de los alumnos. "Xaime", como a él le gusta que lo traten, pronto empezaría a dejar se huella en el colegio, ya que, junto a otro histórico como el profesor Graciano, comenzaron un proyecto deportivo que aún perdura a día de hoy: la creación del Club Deportivo La Salle.

Fundado en 1991, el club combinó el deporte escolar con el federado en las disciplinas de fútbol, fútbol-sala, balonmano, baloncesto y atletismo, siendo esta última, según comentan desde el centro escolar a este diario, la preferida del profesor santiagués. Tras la desaparición del deporte escolar, todas las modalidades pasaron a estar federadas, momento en el que se prestó especial atención al deporte femenino. Entre otros reconocimientos que ha obtenido el Club Deportivo La Salle del que Jaime fue precursor, obtuvo el premio al Mejor Club Gallego de Baloncesto Base, concedido por la Federación Gallega.

Imagen del Colegio La Salle de Santiago / La Salle

"Fue super especial para el colegio". Así define Mari Carmen -una trabajadora de La Salle- a EL CORREO GALLEGO lo significó la creación del club para el centro. Explica que este paso, "le dio mucha salida a los alumnos para el deporte", y añade que el profesor Jaime "siempre tiró muchísimo por los chavales, especialmente en el fútbol y en el atletismo".

En cuanto a la sensación que les queda en La Salle con la jubilación de Jaime, explican que "se va uno de los pesos importantes del colegio", y pese a que ya cuentan con una generación más nueva, "los que llevamos más años vemos lo rápido que pasa el tiempo". Asimismo, en el centro educativo les queda el consuelo de que a su mujer Carmela, que imparte clase en el primer ciclo de primaria, todavía le quedan un par de años, "por lo que a buen seguro todavía seguiremos viendo a menudo a Jaime por el colegio", comentan.

Una despedida muy emotiva

La despedida que organizaron el pasado jueves en el Colegio La Salle para decir adiós al profesor Jaime con motivo de su jubilación tras 42 años en el centro, terminó emocionando, y mucho, al docente compostelano. Tras caminar por un pasillo formado por los alumnos, los sentimientos estuvieron a flor de piel en un homenaje que se trasladó al Salón de Actos del centro.

En un emotivo vídeo publicado en las redes sociales del centro, la comunidad educativa de La Salle destaca que "hoxe non despedimos só a un profesor de Educación Física. Hoxe despedimos a unha parte da historia do noso cole", en referencia a la huella que Jaime deja tras las más de cuatro décadas de dedicación al colegio.

Del mismo modo, desde La Salle también recuerdan que fueron "42 anos dedicados a ensinar, acompañar e inspirar a xeracións enteiras", y le agradecen "a entrega, a proximidade, o compañerismo e transmitir sempre valores que van moito máis alá do deporte". Un reconocimiento a la trayectoria de toda una institución en el centro, por lo que según destacó el propio colegio, el profesor Xaime deja "unha pegada imborrable en todos nós".