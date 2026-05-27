Por unha infancia saudable
Día do Xogo, agora no Parque de Galeras e na Casa das Máquinas
A cita é este venres 29, dende as 17 horas, con inchables, tirolina, entretementos de mesa e tradicionais, música e «un espazo Arcade»
O Día Internacional do Dereito ao Xogo volve a Compostela, porque non deixa de ser necesario reivindicar «que os nenos e nenas deben xogar para entreterse, para aprender, para socializar e para medraren sás e felices; e iso é algo que hai que lembrar fronte ás apretadísimas axendas que teñen e que entendemos que lles serán útiles para o seu futuro». Falaba así a edil de Servizos sociais, María Rozas, na presentación desta nova edición do Día do Xogo, que se vai desenvolver dende as 17 horas do 29 de maio entre o Parque de Galeras e mais a Casa das Máquinas.
Xunto a Rozas, estiveron tamén na presentación do programa a técnica de Centros socioculturais, Matilde Pérez, e o técnico de Xuventude, Manuel Pérez. Este último departamento implícase no festexo «por segundo ano consecutivo» porque «cremos que xogar non debe quedar limitado á primeira infancia, porque a imaxinación e a creatividade tampouco teñen idade», asegurou a edil.
A novidade Arcade
Para celebrar o Día do Xogo e chegar a todas idades vai haber inchables, tirolina, xogos cooperativos e de habilidade e xogos de mesa, da man do Centro Xove da Almáciga. E volve estar previsto un xogo de xeocaching, «unha especie de búsqueda do tesouro que o ano pasado se desenvolveu na Alameda e que funcionou moi ben».
Pero ademais de repetir actividades exitosas da edición anterior, no interior da Casa das Máquinas haberá un espazo Arcade, con máquinas recreativas clásicas, unha Game Boy xigante, Air Hochey ou xogos de mini fútbol e mini basket. A principal novidade deste ano, un clásico que se conxuga co máis contemporáneo, pois no programa está prevista tamén unha exhibición de artes urbanas, e música en directo con Xoan Curiel.
O manifesto
Tamén a Casa das Máquinas vai ser o escenario para a lectura do manifesto polo dereito ao Xogo, que aparece recollido no artigo 31 da Convención sobre os Dereitos da Infancia das Nacións Unidas, que sinala que «os Estados recoñecen o dereito da infancia ao descanso, ao xogo e ás actividades recreativas propias da súa idade e a participar libremente na vida cultural e nas artes; e respectarán e promoverán o dereito dos nenos e das nenas a participar plenamente na vida cultural e artística e propiciarán oportunidades apropiadas, en condicións de igualdade, de participar na vida cultural, artística, e recreativa».
