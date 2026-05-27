La emblemática churrería del barrio de San Pedro cierra una etapa de 16 años: "Algunos clientes vienen tres o cuatro veces al día"

La emblemática churrería del barrio de San Pedro, en Santiago, cerrará el próximo 23 de junio un ciclo de 16 años. La noche de San Xoán marcará el final de una etapa para una churrería que, durante casi dos décadas, se convirtió en mucho más que un negocio de hostelería. Ese día, Daniel Liste y Ramona Martínez se despedirán definitivamente del local que regentaron desde su llegada al barrio –tras una etapa de ocho años en la Churrería Galicia– y que hoy forma parte de la vida cotidiana de vecinos y peregrinos.

La jubilación de Daniel pone punto final a casi dos décadas al frente del establecimiento, aunque la pareja afronta la despedida con sentimientos encontrados. «Nos acogieron en el barrio como si fuésemos de aquí desde el primer momento», recuerda Ramona, emocionada por el cariño recibido durante todos estos años. Ambos, naturales de Calo aunque afincados en Santiago, aseguran sentirse profundamente agradecidos por el apoyo constante de una clientela fiel que convirtió Churrería San Pedro Burguer en un lugar de encuentro habitual a cualquier hora del día.

El local, situado en el número 121 de la rúa de San Pedro, experimentó una notable transformación desde que ambos asumieron el negocio. Cuando llegaron, señalan, apenas trabajaba una persona; hoy son ocho los empleados que forman parte de la plantilla. El crecimiento del establecimiento fue paralelo al aumento de su popularidad, impulsada sobre todo por la fama de unos churros que muchos visitantes consideran «los mejores que han probado nunca», destaca Ramona.

Parada obligatoria para peregrinos

La churrería se convirtió también en una parada obligatoria para miles de peregrinos que cada año recorren el Camino Francés antes de entrar en la Praza do Obradoiro. Italianos, alemanes, estadounidenses o argentinos figuran entre los clientes internacionales que, año tras año, regresan al local. Con muchos de ellos, Daniel y Ramona mantienen contacto e incluso recibieron invitaciones para visitar distintos países.

Arraigo en el barrio

El arraigo del negocio en el barrio de San Pedro es otra de las claves que explican la huella que deja esta despedida. Numerosos vecinos forman parte de la clientela de toda la vida y algunos acuden «varias veces al día». Más allá del producto, el establecimiento logró consolidarse como un espacio cercano y familiar en uno de los barrios más emblemáticos de la capital gallega.

Nueva etapa

Lejos de desaparecer, la churrería iniciará una nueva etapa a partir del verano. El relevo quedará en manos de una trabajadora que lleva 16 años formando parte del equipo y que conoce perfectamente el funcionamiento del negocio y la relación con la clientela. Daniel y Ramona se muestran tranquilos con la continuidad del proyecto y convencidos de que el espíritu del local permanecerá intacto.

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Reportaje en la televisión alemana

Además, como muestra de su enorme huella, la repercusión alcanzada por el establecimiento ha traspasado fronteras. En los días previos al cierre de esta etapa, un equipo de un programa de televisión de Alemania viajará a Santiago para grabar un reportaje sobre la churrería y su historia. Será una de las últimas imágenes de una etapa que, entre chocolate caliente, conversaciones de barra y desayunos madrugadores –abre a las seis de la mañana–, consiguió algo cada vez más difícil: convertirse en parte esencial de la identidad de un barrio.